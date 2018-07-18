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Украинец Михайлюк попал в символическую сборную Летней лиги НБА
21-летний черкащанин Святослав Михайлюк попал во вторую символическую пятерку Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), проходившей в зоне Лас-Вегас.
В шести проведенных матчах «Лос-Анджелес Лэйкерс» одержала пять побед, но в финале против «Портленд Блэйзерс» действующие победители Летней лиги уступили — 73:91. В решающем поединке украинский баскетболист набрал 10 очков (при этом его средний показатель составил 16,5 балла за игру).
Отмечу, что вместе с Михайлюком организаторы отметили и его партнера по команде Джоша Харта, который в среднем набирал более 24 очков за матч. Он же был признан и самым ценным игроком (MVP) Летней лиги.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинский баскетболист с личным рекордом вышел в финал Летней лиги НБА.
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“ Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»”