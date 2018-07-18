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Украину накроет сильная магнитная буря: названы даты

10:19 18 июля 2018   71
геомагнитная буря
Инф. «ФАКТОВ»

23 июля на Земле будет чувствоваться влияние магнитной бури первого класса G1. Об этом сообщила лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева.

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Специалисты различают пять классов магнитных бурь. Предстоящее событие квалифицировано как магнитная буря минимального уровня. Тем не менее, она может привести к перепадам электроэнергии. В течение нескольких часов из-за магнитной бури могут наблюдаться помехи в работе систем радиопередачи, GPS, системах управления водными и воздушными судами.

Кроме технических сбоев, 23 июля не исключено плохое самочувствие у метеочувствительных людей. Обычно влияние магнитных бурь у метеочувствительных пациентов проявляется в виде приступов головной боли, плохого сна и трудностей с засыпанием, а также как перепады давления. Медики советуют при недомоганиях такого рода не усгублять состояние, а для этого больше времени проводить на свежем воздухе, пить достаточно жидкости, воздерживаться от употребления алкоголя.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», магнитная буря, накрывшая Землю в начале июня, достигала пятибалльной отметки.

Фото swpc.noaa.gov

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