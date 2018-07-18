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На оккупированном Донбассе произошло крупное ЧП на предприятии: много погибших
Об этом сообщили сепаратистские СМИ со ссылкой на пресс-службу «МЧС ДНР».
Трагедия случилась 17 июля в Енакиево. На канализационной насосной станции на улице Октябрьской Революции при проведении плановых работ произошел выброс газа. Четверо сотрудников КП «Вода Донбасса» скончались на месте, еще четверо госпитализированы в городскую больницу.
Никаких подробностей, фото с места происшествия, информации о состоянии пострадавших сепаратистские СМИ не публикуют. Нет данных и о том, соблюдали ли при проведении работ технику безопасности.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что боевики «ДНР» убили россиянина при попытке сдаться ВСУ.
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