Украина

На оккупированном Донбассе произошло крупное ЧП на предприятии: много погибших

Об этом сообщили сепаратистские СМИ со ссылкой на пресс-службу «МЧС ДНР».

Трагедия случилась 17 июля в Енакиево. На канализационной насосной станции на улице Октябрьской Революции при проведении плановых работ произошел выброс газа. Четверо сотрудников КП «Вода Донбасса» скончались на месте, еще четверо госпитализированы в городскую больницу.

Никаких подробностей, фото с места происшествия, информации о состоянии пострадавших сепаратистские СМИ не публикуют. Нет данных и о том, соблюдали ли при проведении работ технику безопасности.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что боевики «ДНР» убили россиянина при попытке сдаться ВСУ.