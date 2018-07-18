- 10:33 В России порно на футбол не променяли
- 10:24 На оккупированном Донбассе произошло крупное ЧП на предприятии: много погибших
- 10:21 Украинец Михайлюк попал в символическую сборную Летней лиги НБА
- 10:19 Украину накроет сильная магнитная буря: названы даты
- 10:13 С 19 июля в столице частично перекроют Южный мост
- 10:02 Украина резко нарастила транзит российского газа: названа причина
- 9:55 Украинский суд выпустил из-под стражи активного участника аннексии Крыма
- 9:25 Украинцев шокировало избиение людей в автобусе на популярном курорте под Одессой
- 8:58 На Донетчине закрыли летний лагерь, где массово отравились дети
- 8:30 Супрун посоветовала, как сделать утро рабочим, а день продуктивным
В России порно на футбол не променяли
Известный ресурс для взрослых PornHub традиционно опубликовал статистику посещаемости сайта во время чемпионата мира по футболу. Данные продемонстрировали, жители каких стран больше всех отвлекались от порно, чтобы посмотреть матчи своей сборной.
Согласно опубликованным данным, во время группового этапа ЧМ-2018 рекордсменом по падению средней посещаемости PornHub стал Сенегал (47 процентов), после него — Иран (45%) и Исландия (42%). Самыми равнодушными к матчам национальной сборной были жители России (трафик упал только на 6 процентов) и Австралии (5 процентов).
Читайте также: ЧМ-2018: обманутые россиянами нигерийские фанаты две недели живут в аэропорту
Во время раунда плей-офф самые высокие показатели падения трафика зафиксировали в Уругвае (на 61 процент) во время игры со сборной Португалии.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Золотой мяч» ЧМ-2018 достался хорвату, а «Золотая перчатка» — бельгийцу.
влажность:
давление:
ветер:
“ Девушка звонит коллеге по работе и говорит шепотом: — Я сегодня на работу не приду... — Почему? — Муж потерял три тысячи гривен, ищет... — А ты тут при чем? — Так я на них стою... ”