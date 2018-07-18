В России порно на футбол не променяли

Спорт

Известный ресурс для взрослых PornHub традиционно опубликовал статистику посещаемости сайта во время чемпионата мира по футболу. Данные продемонстрировали, жители каких стран больше всех отвлекались от порно, чтобы посмотреть матчи своей сборной.

Согласно опубликованным данным, во время группового этапа ЧМ-2018 рекордсменом по падению средней посещаемости PornHub стал Сенегал (47 процентов), после него — Иран (45%) и Исландия (42%). Самыми равнодушными к матчам национальной сборной были жители России (трафик упал только на 6 процентов) и Австралии (5 процентов).

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Во время раунда плей-офф самые высокие показатели падения трафика зафиксировали в Уругвае (на 61 процент) во время игры со сборной Португалии.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Золотой мяч» ЧМ-2018 достался хорвату, а «Золотая перчатка» — бельгийцу.