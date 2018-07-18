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Пытался сбежать: в "Борисполе" задержан пособник террористов "ДНР"

10:39 18 июля 2018   572
борисполь
Инф. «ФАКТОВ»

В международном аэропорту «Борисполь» СБУ задержала пособника террористов «ДНР» — гражданин пытался улететь в одну из стран Ближнего Востока. Попытка оказалась неудачной: мужчину задержали и объявили подозрение в создании террористической организации.

Как сообщает СБУ, задержанный мужчина — предприниматель из Донецка, занимавшийся автоперевозками. Работая на оккупированной территории Донецкой области, «бизнесмен» наладил взаимодействие с террористами и в качестве «благодарности» передавал боевикам автотранспорт и топливо. Кроме того, коммерсант ежемесячно платил 20−30 тысяч рублей «отступных», чтобы продолжать вести бизнес с оккупантами.

Санкции статьи 258−3 Уголовного кодекса Украины, которую инкриминируют задержанному бизнесмену, предусматривает лишение свободы на срок от восьми до 15 лет.

Напомним, лицо, обвиняемое по указанной статье 258−3 УК Украины, могут освободить от ответственности, если гражданин добровольно сдастся правоохранителям и поможет следствию.

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