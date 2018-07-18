- 12:00 Новая мода для невест: советы дизайнера
- 11:59 Клиентов ПриватБанка предупредили о новой хитрой схеме мошенничества
- 11:57 Стрельба и поджоги в Киеве: разборки наркоманов с полицией или отстрел коллекторов?
- 11:43 Польша выдала Украине бывшего топ-чиновника "Укрспирта"
- 11:32 Более 80% новых криптовалют оказались мошенническими проектами
- 11:23 Погром лагеря ромов в Киеве: суд принял важное решение по фигуранту
- 11:20 Ломаченко приедет в Москву поддержать Усика в финале с Гассиевым
- 11:13 В Киеве состоятся продуктовые ярмарки: названы даты и адреса
- 11:08 Появились новые печальные фото с места проведения популярного фестиваля в Крыму
- 10:39 Пытался сбежать: в "Борисполе" задержан пособник террористов "ДНР"
Ломаченко приедет в Москву поддержать Усика в финале с Гассиевым
Украинский чемпион по версиям WBC и WBO Александр Усик в хорошем настроении готовится к предстоящему финалу Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) против обладателя поясов WBA и IBF россиянина Мурата Гассиева, который пройдет в субботу, 21 июля, в Москве.
«Я провел великолепный сбор и, в принципе, никогда не надеюсь на судей, а только на Всевышнего и самого себя. Приехал в Москву с отличным настроением. Большая благодарность всем и большое уважение к сопернику — в субботу будет очень хороший и долгожданный бой», — заявил Усик по прибытию в столицу России.
Читайте также: Гассиев опасается боя с Усиком
При этом украинец, которого традиционно приедет поддержать его кум чемпион мира по версии WBO в легком весе Василий Ломаченко, восстанавливающийся после операции на плече, не испытывает никаких переживаний по поводу того, что бой пройдет на территории соперника: «Мне абсолютно все равно, где выступать. Я готовлюсь и боксирую, это мое любимое занятие. Главное, чтобы бои такого масштаба организовывались и были. А где они будут — без разницы».
Читайте также: Тренер Гассиева предрекает Усику нокаут в финале суперсерии
Солидарен с Усиком и его соперник. «Для меня не имеет значения, где драться, хоть Усик и самый серьезный соперник в моей карьере. Сказали бы ехать в Киев — поехал бы. Надеюсь, в субботу в спорткомплекс „Олимпийский“ придет много людей», — сказал Гассиев.
Отмечу, что предыдущие поединки в суперсерии 31-летний крымчанин также проводил «в гостях»: немца Марко Хука украинский чемпион нокаутировал в Берлине, а латыша Майриса Бриедиса победил по очкам в Риге.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Усик прибыл в Москву, но открытую тренировку проводить отказался.
влажность:
давление:
ветер:
“ — Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!”