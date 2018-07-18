Ломаченко приедет в Москву поддержать Усика в финале с Гассиевым

Спорт

Украинский чемпион по версиям WBC и WBO Александр Усик в хорошем настроении готовится к предстоящему финалу Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) против обладателя поясов WBA и IBF россиянина Мурата Гассиева, который пройдет в субботу, 21 июля, в Москве.

«Я провел великолепный сбор и, в принципе, никогда не надеюсь на судей, а только на Всевышнего и самого себя. Приехал в Москву с отличным настроением. Большая благодарность всем и большое уважение к сопернику — в субботу будет очень хороший и долгожданный бой», — заявил Усик по прибытию в столицу России.

Читайте также: Гассиев опасается боя с Усиком

При этом украинец, которого традиционно приедет поддержать его кум чемпион мира по версии WBO в легком весе Василий Ломаченко, восстанавливающийся после операции на плече, не испытывает никаких переживаний по поводу того, что бой пройдет на территории соперника: «Мне абсолютно все равно, где выступать. Я готовлюсь и боксирую, это мое любимое занятие. Главное, чтобы бои такого масштаба организовывались и были. А где они будут — без разницы».

Читайте также: Тренер Гассиева предрекает Усику нокаут в финале суперсерии

Солидарен с Усиком и его соперник. «Для меня не имеет значения, где драться, хоть Усик и самый серьезный соперник в моей карьере. Сказали бы ехать в Киев — поехал бы. Надеюсь, в субботу в спорткомплекс „Олимпийский“ придет много людей», — сказал Гассиев.

Отмечу, что предыдущие поединки в суперсерии 31-летний крымчанин также проводил «в гостях»: немца Марко Хука украинский чемпион нокаутировал в Берлине, а латыша Майриса Бриедиса победил по очкам в Риге.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Усик прибыл в Москву, но открытую тренировку проводить отказался.