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Погром лагеря ромов в Киеве: суд принял важное решение по фигуранту

В Киеве суд определился с мерой пресечения для координатора движения С14 Сергея Мазура, подозреваемого в организации погрома ромского табора на Лысой горе.

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Выбирая между двумя вариантами — арестовать Мазура или отпустить его под чье-либо поручительство, суд принял решение о круглосуточном домашнем аресте. Решением Голосеевского районного суда столицы срок такого домашнего ареста составляет 60 суток.

Напомним, в ночь с 20 на 21 апреля был разгромлен и сожжен табор ромов на Лысой горе. В это время там находились несколько женщин и до трех десятков детей.

10 июля Мазуру было объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Фото c14.news.reserve/Facebook