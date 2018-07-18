Более 80% новых криптовалют оказались мошенническими проектами

Деньги

Курс самой популярной в мире криптовалюты резко пошел вверх. Во вторник, 17 июля, стоимость биткойна подскочила на 10%, что стало максимальным дневным приростом с 12 апреля. В результате он преодолел психологически важную отметку в $ 7000. 18 июля курс биткойна составил уже 7425 долларов и пока продолжает расти.

Любопытно, что именно во вторник Британский совет по финансовой стабильности в официальном заявлении указал, что «криптовалюты не создают существенных рисков для глобальной финансовой стабильности в настоящее время».

Читайте также: Курс украинской криптовалюты Karbo вырос на 63% за три дня

В то же время, мошенники все чаще используют именно криптовалюты.

Недавнее исследование, подготовленное консалтинговой компанией Statis Group, показало, что более 80% всех ICO, то есть первичных выпусков криптовалют, проведенных в 2017 году, были определены как мошеннические проекты. В исследовании рассматривался жизненный цикл ICO, начиная с момента первых предпродаж, до этапа появления новой виртуальной «монеты» на криптовалютных биржах.

Читайте также: Названа причина непопулярности криптовалют у украинцев

Согласно исследованию, в 2017 году более 70 процентов финансирования получили реальные ICO проекты, хотя из всего количества вводимых на рынок криптовалют более 80 процентов проектов были идентифицированы как мошеннические.

Общий объем финансирования ICO-проектов в 2017 году составил 11,9 миллиарда долларов США. Из них 1,34 миллиарда (11%) удалось получить мошенническим ICO. Большую часть этих средств получили всего три проекта. Это говорит о том, что, хотя большое количество ICO были мошенническими, они получили очень мало средств по сравнению с отраслью в целом.

Читайте также: Украинским майнерам криптовалют не нужно получать лицензии

Ранее специализированный сайт TechCrunch опубликовал исследование, в котором утверждалось, что по состоянию на 30 июня 2018 года более 1000 криптовалютных проектов мертвы. А значит, люди никогда не смогут вернуть вложенные в них деньги.

Стоит напомнить, что Украина тоже готовится к внедрению собственной цифровой денежной единицы. Нацбанк считает, что это позволит вернуть доверие населения к национальной валюте и банковской системе в целом.