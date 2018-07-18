- 12:00 Новая мода для невест: советы дизайнера
- 11:59 Клиентов ПриватБанка предупредили о новой хитрой схеме мошенничества
- 11:57 Стрельба и поджоги в Киеве: разборки наркоманов с полицией или отстрел коллекторов?
- 11:43 Польша выдала Украине бывшего топ-чиновника "Укрспирта"
- 11:32 Более 80% новых криптовалют оказались мошенническими проектами
- 11:23 Погром лагеря ромов в Киеве: суд принял важное решение по фигуранту
- 11:20 Ломаченко приедет в Москву поддержать Усика в финале с Гассиевым
- 11:13 В Киеве состоятся продуктовые ярмарки: названы даты и адреса
- 11:08 Появились новые печальные фото с места проведения популярного фестиваля в Крыму
- 10:39 Пытался сбежать: в "Борисполе" задержан пособник террористов "ДНР"
Более 80% новых криптовалют оказались мошенническими проектами
Курс самой популярной в мире криптовалюты резко пошел вверх. Во вторник, 17 июля, стоимость биткойна подскочила на 10%, что стало максимальным дневным приростом с 12 апреля. В результате он преодолел психологически важную отметку в $ 7000. 18 июля курс биткойна составил уже 7425 долларов и пока продолжает расти.
Любопытно, что именно во вторник Британский совет по финансовой стабильности в официальном заявлении указал, что «криптовалюты не создают существенных рисков для глобальной финансовой стабильности в настоящее время».
Читайте также: Курс украинской криптовалюты Karbo вырос на 63% за три дня
В то же время, мошенники все чаще используют именно криптовалюты.
Недавнее исследование, подготовленное консалтинговой компанией Statis Group, показало, что более 80% всех ICO, то есть первичных выпусков криптовалют, проведенных в 2017 году, были определены как мошеннические проекты. В исследовании рассматривался жизненный цикл ICO, начиная с момента первых предпродаж, до этапа появления новой виртуальной «монеты» на криптовалютных биржах.
Читайте также: Названа причина непопулярности криптовалют у украинцев
Согласно исследованию, в 2017 году более 70 процентов финансирования получили реальные ICO проекты, хотя из всего количества вводимых на рынок криптовалют более 80 процентов проектов были идентифицированы как мошеннические.
Общий объем финансирования ICO-проектов в 2017 году составил 11,9 миллиарда долларов США. Из них 1,34 миллиарда (11%) удалось получить мошенническим ICO. Большую часть этих средств получили всего три проекта. Это говорит о том, что, хотя большое количество ICO были мошенническими, они получили очень мало средств по сравнению с отраслью в целом.
Читайте также: Украинским майнерам криптовалют не нужно получать лицензии
Ранее специализированный сайт TechCrunch опубликовал исследование, в котором утверждалось, что по состоянию на 30 июня 2018 года более 1000 криптовалютных проектов мертвы. А значит, люди никогда не смогут вернуть вложенные в них деньги.
Стоит напомнить, что Украина тоже готовится к внедрению собственной цифровой денежной единицы. Нацбанк считает, что это позволит вернуть доверие населения к национальной валюте и банковской системе в целом.
влажность:
давление:
ветер:
“ Одесская семья: – Софа, прошу тебя, не устраивай новую сцену! В моем возрасте уже нет сил мириться по несколько раз за вечер! ”