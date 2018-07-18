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Общество

Новая мода для невест: советы дизайнера (фото)

12:00 18 июля 2018   16
свадебная вышивка
Инф. «ФАКТОВ»

Свадебная мода не стоит на месте. «В будущем сезоне подвенечные платья заиграют всевозможными цветами от кричаще-ярких (лимонный, салатовый, оранжевый. малиновый) до нежно-пастельных, — рассказала „ФАКТАМ“ дизайнер Марина Бессараб-Валери. — Уже сегодня мода предлагает буйство красок и водопады тюля для невест, которые, подобно экзотическим птицам, хотят провести свою свадьбу в райском саду».

О новых трендах и антитрендах свадебной моды читайте в интервью Марины Бессараб-Валери.

Фото из альбома Марины Бессараб-Валери

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