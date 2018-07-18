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Польша выдала Украине бывшего топ-чиновника "Укрспирта"

11:43 18 июля 2018   43
генпрокуратура
Инф. «ФАКТОВ»

Генеральная прокуратура Польша согласилась выдать Украине бывшего главного бухгалтера ГП «Укрспирт» Сергея Безродного. Передача разыскиваемого гражданина состоялась 16 июля в пограничном пункте пропуска «Дорогуск- Ягодин».

В Украине Безродного собираются привлечь к уголовной ответственности. По данным следствия, гражданин, будучи главбухом «Укрспирта», по предварительному сговору с другими должностными лицами растратил 260,8 млн гривен, принадлежащих госпредприятию. Еще 49,9 млн гривен составляет сумма недополученных бюджетом налогов. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

После экстрадиции Безродный был взят под стражу. Решением Шевченковского районного суда Киева подследственный может выйти на свободу под залог 27,615 млн гривен.

В деле назначена судебно-экономическая экспертиза.

Напомним, ранее следователи пришли к выводу, что бывший директор государственного предприятия «Укрспирт» организовал преступную организацию. Группировка, помимо многомиллионных хищений средств госбюджета, причастна к убийствам и покушениям.

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