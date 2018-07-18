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Деньги

Клиентов ПриватБанка предупредили о новой хитрой схеме мошенничества

11:59 18 июля 2018   7
приватбанк
Инф. «ФАКТОВ»

ПриватБанк предупредил своих клиентов о зафиксированной новой схеме мошенничества. Злоумышленники действуют методами фишинга и рассчитывают на жадность и невнимательность потенциальной жертвы.

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Как рассказал руководитель направления информационной безопасности ПриватБанка Вячеслав Нехороших, схема выглядит приблизительно так: через различные каналы коммуникаций приходит сообщение о пополнении карты неизвестным лицом. По ссылке предлагается перейти на квитанцию с фишинговым сайтом Приват24. Ничего не подозревающий пользователь вводит свои логин и пароль, и те сразу становятся известны злоумышленникам.

По словам представителя банка, в его случае было получено сообщение о якобы пополнении карты на 5100 гривен.

В банке советуют не терять бдительности и внимательно изучать сообщения о неожиданных денежных переводах. Также ни в коем случае нельзя вводить свои логин и пароль на фейковых банковских сайтах. Если же логин и пароль были введены, их нужно как можно быстрее сменить, чтобы не дать мошенникам воспользоваться информацией.

Напомним, в Киеве возродилось мошенничество, когда гражданам предлагают жилищные услуги по льготной цене в рамках несуществующей государственной программы.

Фото ogo.ua

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