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Криштиану Роналду выбрал в Турине бывший особняк Зидана и Каннаваро (фото)
Звездный новичок «Ювентуса» Криштиану Роналду (на фото с невестой и старшим сыном), перешедший в итальянский клуб из «Реала» за 112 млн евро, уже выбрал себе жилье в Турине. Пятикратный обладатель «Золотого мяча» буде проживать в огромном поместье на 1000 квадратных метров, которое расположено в живописном месте недалеко от центра Турина, информирует Sport Mediaset. Здесь живут футболисты, богачи, звезды шоу-бизнеса.
В особняке с целым списком дополнительных пристроек есть, в частности, восемь спален, два бассейна и теннисный корт. Кроме этого, в доме находятся несколько секретных выходов, которые позволят Криштиану Роналду незаметно «проскальзывать» мимо итальянских папарацци.
Также сообщается, что в этом поместье ранее проживали такие экс-звезды «Ювентуса», как Зинедин Зидан и Фабио Каннаваро. Любопытно, что популярная рок-группа U2 в свое время отказалась от этого особняка из-за нереально дорогой стоимости — 280 тысяч евро за шесть дней.
Кроме того, после переезда на Апеннинский полуостров Криштиану Роналду продолжает избавляться от активов в Испании, сообщает Correio do Manha. В частности, португалец решил выставить на продажу особняк площадью 4000 квадратных метров в пригороде Мадрида. Футболист также уже перевез в Италию свой автопарк, который насчитывает 22 автомобиля. Помимо этого, Криштиану Роналду решил приостановить проект по строительству гостиничного комплекса в столице Испании.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Twitter показали, как переделать футболку Криштиану Роналду.
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