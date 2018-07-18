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В Тернополе прогремел взрыв в жилом доме: стали известны подробности о жертвах
Взрыв, который прогремел поздно вечером 17 июля в одной из многоэтажек в Тернополе, был не случайностью, а… неудачной попыткой суицида.
Как сказали «ФАКТАМ» в пресс-службе Тернопольского главка ГСЧС, сообщение о взрыве на восьмом этаже девятиэтажного дома на улице Пушкина поступило около половины девятого вечера.
«Прибывшие на место спасатели с помощью подручных средств погасили огонь, который еще не успел распространиться. По словам очевидцев, скорее всего, пожар возник в результате утечки и взрыва бытового газа. Пострадали двое из трех человек, находившихся в квартире: 45-летний отец и 7-летний сын. Их доставили в больницу с ожогами тела II-III степени. Также в результате взрыва были повреждены: входные двери, облицовка стен и потолка квартиры и лестничной клетки, а ударной волной выбило междуэтажную оконную раму», — сказали в пресс-службе.
В то же время в пресс-службе Тернопольского областного главка Нацполиции Украины «ФАКТАМ» сообщили, что госпитализировали также и хозяйку дома. Правда, ее с диагнозом: отравление продуктами горения и попытка самоубийства, доставили в психоневрологическую больницу Тернополя.
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Оказалось, что это был не случайный взрыв, а попытка суицида, которую устроила женщина.
«По словам пострадавшего хозяина квартиры, перед случившимся он находился в одной из комнат, сын играл в коридоре, а жена была на кухне. Внезапно он услышал запах газа, а когда вбежал на кухню, то увидел что все ручки газовой плиты открыты. Жена, не сказав ни слова, ушла из кухни. Он сразу же перекрыл газ и начал открывать окна для проветривания. В этот момент все и случилось», — рассказали в полиции Тернопольщины, добавив, что это уже не первая попытка женщины свести счеты с жизнью из-за проблем с психикой.
Факт случившегося внесен в Единый реестр с предварительной квалификацией по статье УК «Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности. Однако, в ходе проверки всех обстоятельств случившегося квалификация может быть изменена.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что пожар в киевском хостеле мог быть попыткой одного из постояльцев свести счеты с жизнью.
Фото пресс-службы Тернопольского областного главка ГСЧС
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“ В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор». ”