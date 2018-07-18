ЧМ-2018: сборная Хорватии пожертвует 28 млн долларов призовых… детям

Спорт

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич (на фото с лучшим игроком ЧМ-2018 Лукой Модричем) написал открытое письмо, в котором призвал политиков не рекламировать себя за счет футболистов. Он также сообщил, что все призовые, полученные за выход в финал чемпионата мира, а это 28 млн долларов, команда отдаст в благотворительный фонд для хорватских детей.

«Я пишу эти строки из-за трудной ситуации в нашем государстве. Хорватия — беднейшая страна в Евросоюзе, которой управляют люди, причисляемые к организованной преступности. Миллионы людей уехали из Хорватии в последние 20 лет. Сейчас наши пенсионеры не могут обеспечить свои базовые потребности, молодежь не может позволить себе образование, здравоохранение рушится, а коррумпированная юридическая система защищает большие капиталы.

Я прошу политиков и представителей власти, приведших людей к отчаянию и бедности, держаться подальше от сборной Хорватии. Вам не рады в нашей раздевалке, мы не хотим с вами фотографироваться и вести дела. Это вы сделали хорватов беднейшим народом Европы. У нас есть дети, никогда не видевшие моря, а ведь у Хорватии больше тысячи километров морского побережья. Есть дети, которые ложатся спать голодными, так как их родители безработные.

И мы не рады людям, которые сделали это с нашей страной. Уважайте наше решение, не надевайте наши футболки и не используйте наш успех для своей рекламы.

Вся команда пожертвует свои призовые с ЧМ-2018 хорватским детям. Фонд профинансирует детям отдых на море. Это меньшее, что мы можем сделать", — говорится в письме.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Золотой мяч» ЧМ-2018 достался хорвату, «Золотая перчатка» — бельгийцу.

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