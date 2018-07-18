«Меня уволили за фотографии в купальнике в соцсетях»

Общество

Суд да дело

Воспитательницу детского сада уволили с работы за… фотографии в соцсети. Этот скандал в селе Бугаевка Радивиловского района Ривненской области длится уже не первый день. 27-летняя Вита Черешневская пытается оспорить свое увольнение в суде. Районный суд молодая воспитательница уже выиграла. Но когда Вита принесла решение суда заведующей садом, та сначала приняла ее на работу, а затем снова уволила. Причина та же — фотографии. То, что молодая воспитательница выставила в «Инстаграм» фото с отдыха, где она была на пляже в купальнике, заведующая назвала «аморальным поведением». На защиту Виты Черешневской стали учителя и воспитатели со всей страны. Больше сотни человек опубликовали в соцсетях свои фотографии в купальниках, сопроводив публикации хэштегом #явчительімійвідпочинок. А министр образования Лилия Гриневич, комментируя ситуацию, назвала действия заведующей садом очевидной расправой. В разговоре с корреспондентом «ФАКТОВ» Вита рассказала: фото в соцсети оказались только предлогом для увольнения. А причина произошедшего кроется в другом.

— Сейчас мы ждем суда, — сообщила «ФАКТАМ» Вита Черешневская. — Вернее, сразу двух. Один — по моему первому увольнению, другой — по второму. После того как Радивиловский районный суд признал мое первое увольнение незаконным, заведующая детсадом подала апелляцию. А я подала в суд после того, как она, нарушая все законы, уволила меня второй раз. Ни по первому, ни по второму делу судебных заседаний пока не было. Тем временем я уже восьмой месяц сижу без работы.

Благодарна всем, кто меня поддерживает. Мне пишут незнакомые люди из разных городов, многие из них — педагоги. Они не могут поверить, что из-за безобидных фотографий можно лишиться работы. Фото, которые мне вменяют как страшное преступление, можно увидеть в «Инстаграм». Удалять их не собираюсь, потому что по-прежнему не вижу в них ничего неприличного. Это фотографии с пляжа, которые я выставляла во время декретного отпуска. Да, я на них в купальнике, а на одном фото мы с мужем целуемся. Хоть убейте, не понимаю, что в этом аморального.

* Фотографии с мужем, сделанные во время декретного отпуска, Вита удалять из соцсети не собирается. «Хоть убейте, не понимаю, что в них аморального», — говорит она

Виту Черешневскую уволили в день ее выхода на работу из декретного отпуска. Но, по словам воспитательницы, конфликт с заведующей детским садом начался задолго до этих событий.

— Еще в 2013 году, — уточнила Вита. — Мы с сотрудниками тогда написали коллективную жалобу на заведующую. Надоело ее отношение к подчиненным, ее грубость. Она не считала нас за людей. Могла оскорбить, унизить. Говорила: «Вы здесь — черные люди, и ни на что не имеете права». В конце концов нам это надоело, и мы написали коллективную жалобу в местное управление образования. Заведующую никто не уволил, но реакция была. После этой жалобы она извинилась: мол, все поняла, такого больше не повторится. Даже расплакалась. А когда конфликт утих, начала увольнять всех, кто ставил подписи под той жалобой.

Тех, кто не соглашался уйти добровольно, увольняла по статье. Двух сотрудниц уволила якобы за кражу. Они подали в суд и выиграли, ведь у заведующей не было ни одного доказательства этого абсурдного обвинения. По решению суда их обязаны были восстановить на работе, но сотрудницы уже сами не захотели возвращаться. Для них было важно добиться справедливости и убрать позорную запись из трудовой книжки. Я сейчас добиваюсь того же.

Тогда, в 2013 году, заведующая заявила мне: «Пиши заявление. Ты здесь работать не будешь». Я не согласилась. С какой стати? «Зачем тебе работать? — сказала заведующая. — У тебя есть муж». Потом перешла к угрозам. «Я подам на тебя заявление в полицию, — заявила она. — Скажу им, что у тебя… куплены дипломы». Как бы абсурдно все это ни звучало, а заявление в полицию она таки подала. Там провели проверку, которая, естественно, доказала, что все мои документы подлинные и я действительно училась в университете. Я тем временем ушла в декретный отпуск. Место работы заведующая обязана была за мной сохранить.

— Когда и как вас уволили?

— 9 октября 2017 года моему ребенку исполнилось три года, а 10 октября я вышла на работу. Пришла на 8.30 утра и первым делом отправилась к заведующей. У нее в кабинете уже сидели члены нашего профкома. Мне дали документы о выходе на работу, которые я должна была подписать. А потом еще одну бумагу. Это был… приказ о моем увольнении! Я опешила: «Что это?» «Вы уволены, — объявила заведующая. — За аморальное поведение». Я спросила, в чем же проявила аморальность. Заведующая не ответила и приказ о моем увольнении тоже на руки не дала. В тот день я не услышала никаких объяснений. О том, что дело в моих фотографиях, узнала уже на суде.

— Вы подали в суд?

— Да. Заведующая, кстати, два месяца не хотела отдавать мне приказ об увольнении. Хотя обязана была сделать это по первому же требованию. Приказ она принесла уже в суд. Мои «аморальные поступки» были расписаны на полторы страницы. Главная претензия — фотографии в соцсетях. Эти фотографии заведующая со своим юристом (кстати, ее родным братом) принесла в суд. Не поленилась распечатать каждый мой «аморальный» снимок в купальнике. Выступая в суде, заведующая сказала: «Как к воспитателю у меня к Черешневской претензий нет. Специалист она компетентный. Но как человек… Посмотрите, что вы выставляете в соцсети!» Заявила, что моя мама (которая, кстати, педагог с большим стажем) «не уделяла мне время, плохо меня воспитала» и я, дескать, «пошла не той дорогой».

Слушая все это, мы с мамой плакали. Мама много чего пережила — полжизни ухаживала за моей сестрой-инвалидом, которую потом похоронила. Не понимаю, как у заведующей язык повернулся такое говорить. Еще она снова вспомнила мои «купленные дипломы». Забыла только сказать, что полиция провела проверку, которая подтвердила, что дипломы настоящие.

* Вита Черешневская несколько лет проработала в детсаду «Дивосвіт», и претензий к ее работе не было никаких

Еще одним «доказательством» аморальности Виты заведующая садом называла драку в соседнем селе, в которой якобы когда-то участвовала уволенная воспитательница. Однако, когда журналисты ТСН обратились с официальным запросом в полицию, им ответили, что никакой драки не было и ни в каких подобных делах Вита Черешневская не фигурировала.

— Несмотря на все гадости, которые говорила обо мне заведующая, суд я выиграла, — продолжает Вита. — Суд постановил восстановить меня на работе и выплатить компенсацию: пять тысяч гривен морального ущерба и зарплату за семь месяцев, которые я пропустила не по своей вине.

«Во время рассмотрения дела по сути судом не установлено обстоятельств совершения Черешневской В.Е. аморального проступка как при исполнении служебных обязанностей, так и при обстоятельствах, не связанных с работой (совершение такого проступка в общественных местах или в быту). Истец была уволена с должности воспитателя без достаточных оснований и должна быть восстановлена на работе с 10.10.2017 года», — сказано в решении Радивиловского суда Ривненской области.

Также в решении суда было указано, что в части восстановления на работе и выплаты среднего заработка за один месяц решение суда подлежит немедленному исполнению. Все остальное — когда решение вступит в силу. То есть заведующая садиком обязана была немедленно восстановить Виту Черешневскую на работе. Получив решение суда, Вита тут же пришла с ним в детсад.

— Но заведующей не было на рабочем месте, — говорит Вита. — Это был вечер пятницы, поэтому следующий раз я пришла в понедельник утром. Заведующую застала. «Давайте свою трудовую книжку, — сказала она. — Я вас восстановлю. Я же обязана исполнить решение суда. Вот и исполню». Она дала мне на подпись документы о моем восстановлении. Потом вернула мне трудовую, и я увидела там две записи: первая — о моем восстановлении, а вторая — о повторном увольнении! «Сейчас дам еще и приказ, — заявила заведующая. — Вы уволены!»

Она ничего не стала объяснять. А я не могла поверить в происходящее. Я даже не успела выйти на работу, как она тут же снова меня уволила!

— За что на этот раз?

— Самое смешное, что за… то же самое! Опять за «аморальный поступок». Но разве можно дважды уволить человека за один и тот же поступок? Особенно если этот поступок уже был предметом судебного спора!

— Разумеется, нельзя. Это грубое нарушение законодательства, — прокомментировал «ФАКТАМ» ситуацию адвокат Виты Черешневской Виктор Яцюк. — Нельзя дважды уволить человека за один и тот же проступок. Заведующая детсадом должна была исполнить решение суда: восстановить Виту в должности и допустить ее к работе. Но она этого не сделала. Фактически проигнорировала решение суда. В приказе о втором увольнении значатся две причины: все тот же аморальный поступок и прогул. Якобы Вита прогуляла работу в день своего первого увольнения — 10 октября 2017 года. Но, во-первых, этого не было: в тот день она вышла на работу, но ее сразу же уволили. А, во-вторых, согласно Трудовому кодексу привлечь к ответственности за дисциплинарный проступок можно не позднее шести месяцев со дня его совершения. А с 10 октября прошло значительно больше времени. Поэтому вторая причина увольнения — это еще одно нарушение закона со стороны заведующей.

Вита Черешневская подала в суд, чтобы оспорить свое повторное увольнение. Заседание суда назначено на 13 августа. А заведующая детсадом «Дивосвіт» Лариса Васильевна Музыка тем временем подала апелляцию на решение о восстановлении Виты Черешневской на работе. «ФАКТЫ» две недели пытались связаться с Ларисой Васильевной, чтобы выслушать ее мнение по поводу происходящего. Но ни по мобильному, ни по рабочему номеру она не отвечает. Говорят, она всячески избегает журналистов после сюжета ТСН. Там ей дали слово и она высказалась, не сдерживая эмоций. Демонстрируя журналистам фотографии Виты в «Инстаграме», она возмущалась:

— Согласитесь, я в свои 46 лет довольно непаршиво выгляжу. И я могла бы позволить и не такие фотографии. Но я понимаю, что я — педагог, руководитель, и не могу такого позволить. Понимаю, что есть какие-то забавы с мужчинами, но… Вы часто видите на пляже, чтобы женщина на мужчине ездила? (Речь идет о фотографии, где Вита с мужем обнимаются в бассейне. — Авт.) Как мы после этого будем рассказывать детям, что их принес аист?! Открываешь Интернет — и уже невозможно смотреть на этих голых людей! Так она еще и мужа своего в Интернете показывает. А посмотрите на этот снимок (фото, где Вита с мужем целуются на пляже. — Авт.). Что это за индийское кино?! Это ж надо так позировать, так выставлять ногу…

Повторное увольнение Виты, которое юристы называют нарушением закона, заведующая прокомментировала так:

— Она выводила меня на конфликт, понимаете? Принесла решение суда и говорит: «Вы же поменяете мне запись в трудовой?» «Да, — говорю. — Я исполнительный человек». А она сидит и так улыбается. И я просто села и решила: нет, этому придет конец. Этот человек не может и не будет здесь работать. Взяла и снова ее уволила.

Разбираясь в ситуации, «ФАКТЫ» поговорили с другими воспитателями детсада. И получили подтверждение того, что произошедшее — месть Вите со стороны заведующей.

— И мстит заведующая не только Вите, — сказала «ФАКТАМ» одна из воспитательниц детсада «Дивосвіт». — Я сама сейчас в декрете и вынуждена была продлить отпуск, потому что понимаю: меня ждет то же, что и Виту. Все началось после нашей коллективной жалобы на заведующую. Мы написали ее, потому что больше не могли терпеть отношение Ларисы Васильевны к сотрудникам. Она считает себя царицей, которой можно все. Почти все, кто тогда подписался под той жалобой, уже не работают. Кого-то уволили, а кто-то ушел сам, понимая, что в такой обстановке работать невозможно. Я, как и Вита, ушла в декрет. Когда принесла заведующей заявление о продлении декретного отпуска, она сказала мне: «Боишься, что я тебя уволю, как Черешневскую?» И я знаю, что она так и сделает.

Ситуацию с увольнением Виты Черешневской назвала расправой министр образования Украины Лилия Гриневич.

«Учителя, воспитатели — тоже люди. Они имеют право на семейную жизнь, на отдых. И я думаю, что это не что иное, как расправа. И это проблема нашего Трудового кодекса, там написано, что увольняют педагогов за так называемый этический проступок, — сказала в эфире программы „Сніданок з 1+1“ Лилия Гриневич. — Если руководитель учреждения имеет намерение избавиться от кого-то, кто, например, думает иначе или спорит, то может вместе с профсоюзом выкрутить, как хочет: это был этический проступок или нет. Я думаю, что это проблема, пробел законодательства — нам нужно менять Трудовой кодекс».

Что такое «аморальный проступок», в Трудовом кодексе Украины действительно не прописано. В статье 41-й только сказано, что человека, совершившего «аморальный проступок, несовместимый с продолжением работы», можно уволить. Но можно ли считать таким проступком фото в купальнике? И Радивиловский райсуд, и министр образования считают, что нет. Тем не менее заведующая садика, как и прежде, остается при должности и при своем мнении, а Вите Черешневской пока работать негде.

«ФАКТЫ» будут следить за дальнейшим развитием событий.