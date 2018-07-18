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Общество

Сильная жара: синоптик рассказала о погоде на следующей неделе

12:39 18 июля 2018   266
жара
Инф. «ФАКТОВ»

Следующая неделя в Украине ознаменуется возвращением жары. Так, по прогнозам синоптика Натальи Диденко, в Киев высокие температуры придут с 26 июля.

В ближайшие дни в Украине сохранится высокая вероятность сильных дождей и гроз в сочетании с умеренными, как для лета дневными температурами +23…+26 градусов. Сухая жаркая погода и одновременно высокая пожарная опасность ожидаются в трех южных областях — Одесской, Николаевской и Херсонской, а также частично в Запорожской и Днепропетровской.

погода

Напомним, после рекордно жарких мая и апреля начало июля в Украине неожиданно оказалось прохладным, но синоптики обещали возвращение летней жары.

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