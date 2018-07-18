Звездный баскетболист НБА спас тонувшую женщину (фото)

Спорт

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Мемфис Гриззлис» Марк Газоль принял участие в благотворительной миссии по спасению беженцев в Средиземном море. Находясь в отпуске, испанец в составе группы членов организации Proactiva Open Arms, помогающей людям, убегающим от войны и бедности, спас тонувшую женщину из Камеруна, которая из последних сил держалась на воде.

Это уже не первый случай, когда беженцев из Африки спасают в Средиземном море: пытаясь добраться до Европы вплавь (а наименьшее расстояние между континентами в Гибралтарском проливе составляет 14 километров), люди, к сожалению, нередко погибают. «Разочарование, гнев и беспомощность. Просто невероятно, что этих людей оставляют в море фактически лицом к лицу со смертью», — написал в Twitter звездный баскетболист.

Добавлю, что Марк Газоль вместе со своим братом Пау, выступающим за другой клуб НБА «Сан-Антонио Сперз», уже четыре года занимаются благотворительным фондом Gasol Foundation, устраивая различные мероприятия в Испании и США.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Роджер Федерер забросил теннис и подался в ЮАР с благотворительной миссией.