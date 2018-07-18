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Увлеклась "пластикой": в сети подняли на смех нелепое фото любовницы Путина

12:46 18 июля 2018   9594
Алина Кабаева
Инф. «ФАКТОВ»

В сети обсуждают внешний вид «общественного и политического деятеля» РФ, бывшей гимнастки Алины Кабаевой, которую злые языки называют «любимой» спортсменкой президента России Владимира Путина. В частности, данный нюанс отметил политтехнолог Алексей Голобуцкий.

«РуссоСМИ пишут, что Алина Кабаева „произвела фурор“ в субботу, 14 июля на гала-концерте в Большом театре, посвященном ЧМ-2018″. В чём заключался „фурор“, не пишут», — указывает он.

И высказывает свое предположение.

«Может, в том, что у них с Путиным один пластический хирург на двоих — чем дальше, тем меньше между ними различий»,— написал он в своем Twitter.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», россияне отказались вернуть знаменитой гимнастке Ольге Корбут украденную золотую олимпийскую медаль.

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