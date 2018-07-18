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Известные российские артисты отказались ехать с концертами в Крым

13:01 18 июля 2018   411
Ростислав Хаит
Инф. «ФАКТОВ»

Популярный актерский коллектив «Квартет И» не поедет выступать с концертами в Крым, даже если их туда позовут. С таким заявлением выступил участник коллектива, актер Ростислав Хаит в комментарии радиостанции «Говорит Москва».

В качестве аргумента артист вспомнил о проблемах, которые возникли у одной из участниц «Квартета И» — Нонны Гришаевой — после посещения оккупированного полуострова. По словам Хаита, Гришаевой официально не запретили въезд в Украину, однако позвонили и настоятельно рекомендовали не посещать украинскую территорию.

«Нонна — человек активно поддерживающий нынешнюю власть в России», — говорит Хаит, вспоминая, что, согласно украинскому законодательству, посещение Крыма разрешается только в случае въезда/выезда через специальные пункты пропуска на админгранице полуострова с Херсонской областью Украины.

«Нам из Крыма не звонили ни разу, а если бы позвонили, мы бы не поехали именно из-за этой ситуации», — поясняет артист.

«При всём уважении к жителям Крыма, они ни в чём не виноваты, но мы о себе тоже думаем», — подчеркнул он, отметив, что в Одессе у него живут родственники, и он хочет продолжать к ним ездить.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что летом 2017 года в Одессе отменили концерт с участием Нонны Гришаевой. До этого она побывала в крымском «Артеке». Официально решение о запрете въезда в Украину артистке принято не было.

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