Болит горло — ешьте мороженое: советы от Супрун

Здоровье

Продолжая просветительскую кампанию, и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун развеяла распространенное заблуждение, что при боли в горле нельзя есть мороженое.

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«На самом деле, холодное мороженое и замороженные фруктовые соки работают как анестетик, помогают успокоить воспаление и дать временное облегчение от боли. Это ни в коем случае не может быть лечением, однако хороший метод временного обезболивания. Холодное стимулирует уменьшение отека, поэтому консервирует воспалительные процессы в горле. Кроме того, когда есть отек в горле, очень трудно есть обычные продукты. Небольшая порция мороженого помогает уменьшить боль и облегчает процесс глотания пищи», — объяснила Супрун.

И.о. министра подчеркнула, что на роль анестетика годится не всякое мороженое. «Кусочки шоколада, орешков, изюма или других сахарных ингредиентов могут вызвать раздражение. Или же выбирайте обычный фруктовый сок без каких-либо добавок», — уточнила она.

Кроме того, в отличие от мороженого для удовольствия, мороженое-лекарство важно есть не спеша. «Обязательно помните, что стоит есть небольшую порцию и очень медленно, не глотая большие куски. После прополощите горло обычной водой».

«Потребление холодной пищи имеет смысл только для кратковременного облегчения боли в горле, однако это не основной метод лечения. Будьте осторожны и всегда консультируйтесь с врачом», — подытожила Супрун.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» сообщали о новых трендах на рынке мороженого — популярными стали десерты по мотивам знаменитых коктейлей «Космополитен» и «Маргарита».