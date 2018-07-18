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Политика

Война возможна: в России сделали тревожный прогноз из-за слов Шойгу об Украине

13:13 18 июля 2018   178
Леонид Гозман
Иван МОЗГОВОЙ, «ФАКТЫ»

Известный российский оппозиционный политик Леонид Гозман призвал украинцев не верить словам российского министра обороны Сергея Шойгу, который недавно заявил, что война между Украиной и Россией невозможна. Об этом он заявил в эфире телеканала «112 Украина».

«Если кто-то у вас там (в Украине. — Авт.) обольщается, что он сказал, что война невозможна и так далее… Ничего хорошего в этих словах нет! Тем более что значит: „Война невозможна“? Он ведет войну и говорит, что она невозможна?» — заявил политик.

По словам Гозмана, апелляции Шойгу к единым корням украинского и русского народа напомнили ему слова лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера.

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«Апелляции к единым корням и все прочее… Знаете, к этому апеллировал Гитлер, простите, когда готовился к аннексии Австрии и когда захватывал Судеты и так далее. К этому, вообще, апеллируют всегда при захватах!» — сказал он.

По словам политика, он уверен, что корни не имеют значения, а имеет значение то, кем люди себя считают. Слова министра Шойгу он назвал грязной демагогией.

«Поскольку, мы подписали договор, что Крым ваш (украинский. — Авт.), что Луганск — ваш! Это подписано, это записано в договорах! Там подписи первых лиц Российской Федерации стоят! Все остальное — грязная демагогия и обоснование агрессии! Ничего другого тут нету! Понимаете?» — заявил Гозман.

Как писали «ФАКТЫ», ранее министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу внезапно заявил, что война между Украиной и Россией невозможна, так как у обоих стран «одни и те же корни».

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