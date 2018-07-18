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Война возможна: в России сделали тревожный прогноз из-за слов Шойгу об Украине
Известный российский оппозиционный политик Леонид Гозман призвал украинцев не верить словам российского министра обороны Сергея Шойгу, который недавно заявил, что война между Украиной и Россией невозможна. Об этом он заявил в эфире телеканала «112 Украина».
«Если кто-то у вас там (в Украине. — Авт.) обольщается, что он сказал, что война невозможна и так далее… Ничего хорошего в этих словах нет! Тем более что значит: „Война невозможна“? Он ведет войну и говорит, что она невозможна?» — заявил политик.
По словам Гозмана, апелляции Шойгу к единым корням украинского и русского народа напомнили ему слова лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера.
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«Апелляции к единым корням и все прочее… Знаете, к этому апеллировал Гитлер, простите, когда готовился к аннексии Австрии и когда захватывал Судеты и так далее. К этому, вообще, апеллируют всегда при захватах!» — сказал он.
По словам политика, он уверен, что корни не имеют значения, а имеет значение то, кем люди себя считают. Слова министра Шойгу он назвал грязной демагогией.
«Поскольку, мы подписали договор, что Крым ваш (украинский. — Авт.), что Луганск — ваш! Это подписано, это записано в договорах! Там подписи первых лиц Российской Федерации стоят! Все остальное — грязная демагогия и обоснование агрессии! Ничего другого тут нету! Понимаете?» — заявил Гозман.
Как писали «ФАКТЫ», ранее министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу внезапно заявил, что война между Украиной и Россией невозможна, так как у обоих стран «одни и те же корни».
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