Война возможна: в России сделали тревожный прогноз из-за слов Шойгу об Украине

Политика

Известный российский оппозиционный политик Леонид Гозман призвал украинцев не верить словам российского министра обороны Сергея Шойгу, который недавно заявил, что война между Украиной и Россией невозможна. Об этом он заявил в эфире телеканала «112 Украина».

«Если кто-то у вас там (в Украине. — Авт.) обольщается, что он сказал, что война невозможна и так далее… Ничего хорошего в этих словах нет! Тем более что значит: „Война невозможна“? Он ведет войну и говорит, что она невозможна?» — заявил политик.

По словам Гозмана, апелляции Шойгу к единым корням украинского и русского народа напомнили ему слова лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера.

Читайте также: России выгодно вступление Украины в НАТО, — российский политик

«Апелляции к единым корням и все прочее… Знаете, к этому апеллировал Гитлер, простите, когда готовился к аннексии Австрии и когда захватывал Судеты и так далее. К этому, вообще, апеллируют всегда при захватах!» — сказал он.

По словам политика, он уверен, что корни не имеют значения, а имеет значение то, кем люди себя считают. Слова министра Шойгу он назвал грязной демагогией.

«Поскольку, мы подписали договор, что Крым ваш (украинский. — Авт.), что Луганск — ваш! Это подписано, это записано в договорах! Там подписи первых лиц Российской Федерации стоят! Все остальное — грязная демагогия и обоснование агрессии! Ничего другого тут нету! Понимаете?» — заявил Гозман.

Как писали «ФАКТЫ», ранее министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу внезапно заявил, что война между Украиной и Россией невозможна, так как у обоих стран «одни и те же корни».