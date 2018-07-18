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Мать издевалась не первый раз: стали известны подробности жуткого избиения 2-летнего ребенка
В Тернопольской области 37-летняя мать уже не первый раз избивала своего 2-летнего сына Михаила. Об этом «ФАКТАМ» сообщил председатель Палашивского сельсовета Валентин Унгурян, комментируя жуткую историю, которая накануне произошла в их селе.
«За несколько дней до этого жуткого происшествия, в результате которого 2-летний мальчик оказался в больнице с серьезными травмами, мать его уже „воспитывала“ подобным образом. После этого мы приходили в семью и обнаружили на лице ребенка легкие телесные повреждения, о чем составили соответствующий акт и сообщили в службу по правам детей, которая и занималась этой ситуацией. Но не прошло и нескольких дней, как случилось это жуткое ЧП», — рассказал Валентин Унгурян.
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У многодетных родителей, на воспитании которых находится пятеро детей, уже отбирали младших из-за плохих условий проживания, а также из-за того, что мать постоянно злоупотребляла алкоголем. Правда, как отметил сельский голова, в этом году Михаила и младшую сестричку им вернули, поскольку родители сделали ремонт в доме. Но в последние месяцы ситуация в многодетной семье снова ухудшилась.
В то же время избитому мальчику стало немного лучше. Об этом сообщает местное издание «20 минут» со ссылкой на врачей тернопольской детской областной больницы. По словам медиков, вечером, 17 июля, ребенок пришел в сознание.
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