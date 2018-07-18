«В молодости боялся войны и голода»,- глава самого большого в Украине семейства

Украина

В Доброславе, административном центре Лиманского района на Одесчине, Семенюков знает каждый. Это и неудивительно — их дома занимают ни много ни мало три улицы! Да и в здешнюю школу ходят до тридцати родичей-однофамильцев. Местные шутят: «Этот клан может спасти от исчезновения любой населенный пункт. Нужно только там расселить одну из таких семей». При этом термин «клан» употребляется в самом добром смысле. Действительно, в Доброславе около шести тысяч домов, и практически в каждом десятом проживают представители этой огромной династии. Относятся к ним с большим уважением. Впрочем, недавно Семенюки обрели известность уже на всеукраинском уровне: в Национальный реестр рекордов Украины они занесены как самая большая семья в нашей стране.

Согласитесь, собрать вместе сразу 346 родственников дело непростое. Однако по случаю регистрации рекорда 252 представителя династии Семенюк все же прибыли.

— У их главы, 87-летнего Павла Николаевича, 13 детей (сейчас из них живы 10), 127 внуков, 203 правнука и 3 праправнука, — рассказала руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова. — Старшей его дочери исполнилось 66 лет, а самым маленьким праправнукам нет еще и годика. Еще много родственников проживают в Западной Украине, в Молдове и других странах ближнего зарубежья…

— Большая дружная семья — это мечта всей моей жизни, — признался «ФАКТАМ» старейшина семейства-рекордсмена Павел Семенюк. — Но вот сейчас, когда узнал, что именно наша родня самая-самая в Украине, удивился…

О семье я еще в 12 лет задумывался, поскольку считал и считаю, что для мужчины залог счастливой жизни — крепкий семейный тыл. Однако в молодости никак не удавалось ее создать: война, голод, болезни. Я боялся, что ни одна девушка не захочет выйти за меня, такого измученного и худого, замуж. И правда, сколько ни сватался, девушки от меня убегали. Может, потому что предлагал жениться в тот же день, что и познакомился (улыбается. — Авт.). Кто-то из друзей сказал, что в соседнем селе есть хорошая девушка-трактористка. Транспорт тогда ходил плохо, и я отправился пешком за 25 километров.

— Отыскали, познакомились?

— А как же! Именно она, Мария, и стала моей женой. Помню, застал ее, семнадцатилетнюю, на земле, всю в пыли и мазуте. Она ремонтировала трактор.

Я поздоровался и спросил: «Пойдешь за меня замуж?» Был уверен, что все необходимые правила приличия выполнил и после приветствия настало время предлагать замужество. Она застеснялась, сказала, что родители не позволят. Попросил ее отвести меня к отцу. С ним договорились, что приданого у Марии будет немного, потому что все имущество планировали отдать на свадьбу старшей сестре. На том и порешили: через месяц будет скромная свадьба. Тогда я один был и за свата, и за жениха.

…Супруги не стало 25 лет назад. С тех пор Павел Николаевич живет один. Перед сном нередко пересматривает семейные фотографии. С особой заботой сохраняет те, на которых запечатлена любимая Мария. На видном месте хранит ее диплом матери-героини. Всех детей и внуков помнит по именам, правда, правнуков и праправнуков ему перечислить сложнее.

* Недавно эта уникальная семья была занесена в Национальный реестр рекордов Украины как самая большая в стране

Предки Семенюка тоже славились многодетными семьями. К примеру, у его отца было 17 братьев и сестер.

— Вот мы с женой, вот это десятый сын, который чудом выжил, заболев младенцем менингитом, а это дочери Надя, Вера и Люба, — перебирает снимки Павел Николаевич. — Секрет плодовитости — в чистоте отношений. А также в том, что никто из родственников не согрешил разводом или абортом.

Всего у нас родилось 13 детей. Но один ребенок умер маленьким, а еще двое — уже взрослыми, оставили после себя потомство. Всех детей я растил в чистоте, учил не прелюбодействовать, не препятствовать зарождению жизни. Поэтому у каждого родилось по 10—11 детей. А у тех — еще столько же. Все они — это дар Божий! В каждом из них вижу себя — молодого, энергичного, пережившего войну, голод, репрессии…

В прошлом веке судьба этой семьи складывалась непросто. В 1946 году отец Павла Николаевича с женой и четырьмя сыновьями, спасаясь от голода, бежали из Бессарабии — из Татарбунарского района на Одесчине.

— Советская власть первым делом приступила к экспроприации зерна, — вспоминает Павел Николаевич. — Выгребли все амбары, люди начали голодать.

Тогда Семенюки уехали в городок Стрый, что во Львовской области. Там прожили полтора года и снова были вынуждены бежать — на этот раз от бандеровцев, которые, по словам Семенюков, нередко пополняли свои ряды, угоняя в леса молодых парней.

Приехали, опять же, на юг Одесской области — в Арциз. Там мужчины устроились работать на заготовке камня. Павел Семенюк женился и принял новую веру.

— Шел как-то по селению и встретил необычного человека — Андрея Вошлюка, — продолжает Павел Николаевич. — У него была роскошная борода и выстриженная голова. Мы разговорились, и он посвятил меня в тайну Сиона. Рядом была парикмахерская, куда я пошел и побрил голову. Так я и стал святым сионистом (улыбается). Как раз когда у нас с Марией родился третий ребенок!

Глава семьи ознакомился с учением евангельских христиан святых сионистов (разновидность протестантизма). Его приверженцы не едят свинину, субботу почитают наравне с воскресеньем и рожают детей столько, сколько Бог даст. Однако родственникам супруги, баптистам, смена веры не понравилась, и Павел с семьей перебрался в молдавские Бендеры. Прожили там до 1991 года, а с началом войны в Приднестровье покинули Молдову и осели в окружении единоверцев в поселке Коминтерновское (ныне Доброслав).

— Мы люди мирные, против насилия в любой его форме, — замечает Павел Николаевич, которого многие в поселке называют не иначе как местным Моисеем. — Почитаем веру, соблюдаем все обычаи и традиции. К примеру, если кто-то заболеет, то в больницу ему привозят еду, приготовленную дома, а детям варят кашки и супы по отдельному меню.

Свинину не употребляем. Для приготовления мясного блюда наш резник закалывает домашнее животное, после чего хозяйка вымачивает мясо в соли так, чтобы в нем не осталось ни капли крови…

К слову, старейшина питается исключительно дома, да и остальные Семенюки придерживаются этого правила. Если же работают где-то далеко, то пищу предпочитают брать с собой.

Еще одна семейная традиция — пополнение новыми именами кровных родственников фамильного древа, которое отображено на огромном, размером два на два метра, полотне. Его когда-то нарисовала 27-летняя Людмила, сестра старшей невестки восьмого сына Павла Николаевича.

Жить в огромной семье невозможно без строгой дисциплины. Молодежь из общины не гуляет в барах и ночных клубах, не курит, не употребляет алкоголь и не увлекается различными гаджетами. Хотя компьютеры и Интернет есть в большинстве их жилищ. Чтобы отдохнуть, ездят на лиман или к озеру.

— Ребята все работящие, миролюбивые, порядочные, — говорит директор местной гимназии Лариса Науменко. — Так они воспитаны — в труде, семейных заботах. Как результат, их родня живет в достатке: у каждой семьи — добротный дом, возведенный своими руками, гараж, ухоженный палисадник.

Для компактного совместного проживания лет двадцать назад старшее поколение приватизировало заброшенный земельный участок на окраине поселка. Участок самостоятельно и застроили. Профессия строителя для мужской половины семейства передается из поколения в поколение.

— Строят добротно, — продолжает Лариса Валентиновна. — Иначе нельзя: сам Павел Николаевич этому ремеслу их обучил. Причем так, что ни в одном вузе не научат! Специалисты они добросовестные, их приглашают строить дома зажиточным людям. Слышала, что раньше, во времена СССР, члены этой семьи трудились на строительстве чайной фабрики в Грузии и едва ли не первого ресторана с бассейном в Молдове.

При этом не рвачи, всегда помогут ближнему. Не раз помогали соседям, восстанавливали протекавшие крыши.

— У нас в роду так принято, чтобы все друг другу помогали, — объясняет Кирилл, средний внук Павла Николаевича. — В первую очередь строим под заказ, а когда есть время — себе.

Каждый славится собственными навыками: один льет фундамент, другой возводит стены, третий мастерит мебель. Женщины штукатурят, красят и украшают интерьер, шьют и вяжут.

С раннего возраста девочек готовят к тому, что придется воспитывать много детей. Учатся до девятого класса, а затем посещают вечернюю школу. Считают, что высшее образование ни к чему. Главное — научиться вести домашнее хозяйство. Замуж обычно выходят с 18 до 22 лет. Все замужние женщины в роду носят платья или юбки в пол, закрывают плечи, а волосы прячут под платок.

— Мы привыкли с детства стоять у плиты и помогать нянчить младших, — рассказывает внучка Анжела. — Никто из нас не красится, а юбки носим даже зимой, в холода под подол поддеваем несколько пар теплых колготок.

Мужская половина семьи обязательно осваивает строительное дело, а семьей обзаводится не ранее чем к 25 годам. Еще непременный «атрибут» — борода, как того требует вера. И, конечно, своя большая семья.

— Будущую жену я впервые увидел еще первоклассником, а когда мне исполнилось тридцать четыре, у нас уже было девять детей, — вспоминает 53-летний сын старейшины Виктор. — Бывало, ровесники встретят и за голову хватаются: мол, совсем с ума сошел! Сейчас у меня двадцать четыре внука. И я от этого счастлив. Хотя в праздники даже самых близких не получается поместить в одном доме.

Чтобы собрать всех или хотя бы б#льшую часть Семенюков, понадобится клуб или дворец культуры.

— Иногда, очень редко, мы собираемся, — говорит один из сыновей главы династии 54-летний Вячеслав, у которого семеро детей и восемнадцать внуков. — Бывает, даже поем хором (улыбается).

Наш собеседник — один из наиболее известных и уважаемых в Доброславе представителей семейства. Он депутат поселкового совета. А еще — одноклассник нынешнего президента Украины Петра Порошенко.

— Да, было дело, сидели мы с Петром за одной партой, — подтверждает Вячеслав. — Мне тогда было двенадцать лет. Занимались в школе города Бендеры (Молдова), где тогда жили наши семьи. Его к нам перевели из другой школы, и поначалу наши пацаны пытались его обижать. Однако характер у Пети проявился сразу: всех поставил на место.

— С тех пор виделись с Петром Алексеевичем, возможно, обращались к нему за помощью?

— Да нет. Другие одноклассники, знаю, к нему в Киев ездили, о чем-то просили. А мне вполне хватает того, чем я богат, — моей дружной семьи! У нас, как у мушкетеров: «Один за всех, и все за одного!» Невозможно создавать и строить то, что мы строим, если один не поддерживает другого. Так с рождения и до глубокой старости.

Несмотря на почтенный возраст, без дела не сидит и сам Павел Николаевич: помогает сыновьям по хозяйству, выращивает овощи на огороде и держит пасеку.

— Я частенько бываю у ребят на стройках, — говорит старейшина. — Помогаю, чем могу: кирпич уложить, штукатурку поровнять, проверяю, чтобы все качественно было. К тяжелой работе меня уже не допускают. В 2011-м, когда уже полностью построил дом сводной сестре, меня микроинсульт схватил. С тех пор на леса не залезаю, боюсь упасть.

…Рекорд — это здорово, но для меня не главное. Я горд сверх меры: все то, о чем мечтал, чего желал, получил сполна! Бог наградил меня заботой о такой большой семье. По-настоящему важно и то, что я не одинок в старости. В силу возраста, бывает, путаю правнуков, праправнуков или забываю их имена. Дни рождения записываю в специальную книжечку — кто чей ребенок, кто на ком женат… Каждого из них я люблю с одинаковой силой.

В ближайшее время в семье Павла Николаевича ожидается пополнение, и численность родственников перевалит за 350 человек.

По словам Ланы Ветровой, эта уникальная украинская семья может претендовать и на мировой рекорд. Сейчас в Книгу рекордов Гиннесcа внесена семья индийца Зиона Чана, насчитывающая всего-то 192 человека.

