Известная телеведущая показала, как готовится к четвертым родам (фото)

Стиль жизни

Известная телеведущая, мама троих детей Валентина Хамайко показала, как готовится к появлению четвертого ребенка. О своих занятиях спортом и диете она рассказала журналу «VIVA! Диетика». Многодетная мама, кондитер, телеведущая и модель с медицинским образованием показала, в какой безупречной спортивной форме находится, и поделилась своими секретами.

Специально для Валентины ее личный тренер Ксения Литвинова распланировала комплекс специальных упражнений.

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«Главный мой рецепт — это не пролеживать всю беременность. Надо постоянно двигаться, заниматься спортом, много ходить пешком, — рассказала Валентина Хамайко. — Существуют ограничения в упражнениях на всех триместрах беременности, особенно они ощутимы в первом и последнем. Рекомендуется ограничить упражнения с весом, запрещены прыжки, бег, чрезмерные растяжки, очень резкие движения. Во втором триместре хорошо устроить себе комфортное нагрузки — танцы, йога, стрейтчинг, пилатес, фитбол. Упражнения с модными нынче резинками — ок! В третьем — идеальная дыхательная гимнастика, плавание и легкая растяжка. Я занимаюсь минимум три-пять раз в неделю с тренером Ксенией, которая контролирует мои достижения и мое состояние. Плюс на выходных хожу по 2 000 шагов».

Будучи беременной, Валентина и не думает об отдыхе и декрете. Каждый день она просыпается в 5.30 утра, занимается семьей и детьми (без помощи нянь), фермой, ведет утренние прямые эфиры на «1+1» и активно занимается спортом.

Как говорит Валентина, чтобы все успевать, важно правильно планировать свое время, изменить свое отношение к будням и рутинным домашним обязанностям, не забывать о карьере, чтобы суметь стать активной и счастливой многодетной мамой и женой, успешной телеведущей.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Валентина Хамайко с детьми приняла участие в арт-марафоне #МояДитячаМрія на Пейзажной аллее в Киеве.