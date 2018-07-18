Общество

В Киеве открыли движение на одной из важных развязок

В Киеве завершили затянувшийся на четыре месяца ремонт на кольцевой транспортной развязке в Святошинском районе. С 18 июля возобновилось движение транспорта по развязке на пересечении проспекта Леся Курбаса, улицы Гната Юры и ул. Владимира Покотило.

Как сообщает Киеватодор, на объекте продолжаются работы, не связанные с ограничением движения транспорта — ведется обустройство прилегающей к развязке территории и ее озеленение. Полностью работы планируется завершить ко Дню Независимости 24 августа.

Транспортная развязка была построена в 1972 году и с тех пор ни разу не ремонтировалась. За 46 лет эксплуатации в капитальном ремонте нуждались три путепровода, четыре подземных пешеходных перехода. Также требовалось новое асфальтовое покрытие, освещение, ограждение, новые светофоры.

Напомним, ремонт важного транспортного узла в направлении Борщаговки начался 15 марта.