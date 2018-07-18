Заманят "упрощенкой": иностранцам облегчат трудоустройство в Украине

Украина

Кабинет министров Украины упростил процедуру трудоустройства для иностранных граждан. Соответствующее решение сегодня было принято на заседании правительства в среду, сообщил первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов.

По его словам, упрощение заключается в том, что иностранцам после получения разрешения на постоянное трудоустройство не нужно будет выезжать за границу, а потом обратно возвращаться в Украину.

«Упрощено процедуру трудоустройства иностранцев. Я хочу здесь успокоить, что речь не идет о том, что к нам будут заезжать какие-то нелегальные мигранты, а речь идет об отмене достаточно абсурдной ситуации, которая сложилась в законодательстве, когда человек, получивший в МВД разрешение на постоянное трудоустройство (согласно законодательству, это должен быть человек, который получает среднюю зарплату минимум в несколько раз выше, чем средняя по Украине). Так вот этот человек должен выехать с территории Украины и вернуться назад», — сказал он.

«Такая ситуация абсурдна, дает дополнительную нагрузку на МВД, и, разумеется, негативно воспринимается теми, кто получает такое разрешение», — добавил Нефьодов.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, после принятия этого решения, поручил доработать этот вопрос в соответствии с замечаниями МИД.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в правительстве шокировали числом граждан, вынужденных работать за границей: постоянно за рубежом работает более 3 млн 200 тысяч украинских граждан, а всего же в процессе трудовой миграции, который носит сезонный характер, участвует до 9 млн украинцев. Тем временем главными проблемами внутреннего рынка труда являются уровень безработицы среди молодежи, невозможность трудоустройства большого количества внутренне перемещенных лиц и диспропорция между спросом и предложением на квалифицированную рабочую силу.