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Спорт

Футбол на ТВ: где смотреть матчи 1-го тура чемпионата Украины

7:00 22 июля 2018   18
Футбол на ТВ: где смотреть матчи 1-го тура чемпионата Украины
Инф. «ФАКТОВ»

Чемпионат Украины. 1-й тур

22 июля (воскресенье)

«Заря» — «Мариуполь» 14.00 «2+2»

«Карпаты» — «Александрия» 17.00 ZIK

«Арсенал-Киев» — «Львов» 19.30 «Футбол 1»

23 июля (понедельник)

«Черноморец» — «Олимпик» 19.00 «Футбол 1»

25 июля (среда)

«Десна» — «Шахтер» 19.00 «Футбол 1»

«Динамо» — «Ворскла» 19.00 «2+2»

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