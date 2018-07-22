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Футбол на ТВ: где смотреть матчи 1-го тура чемпионата Украины
Чемпионат Украины. 1-й тур
22 июля (воскресенье)
«Заря» — «Мариуполь» 14.00 «2+2»
«Карпаты» — «Александрия» 17.00 ZIK
«Арсенал-Киев» — «Львов» 19.30 «Футбол 1»
23 июля (понедельник)
«Черноморец» — «Олимпик» 19.00 «Футбол 1»
25 июля (среда)
«Десна» — «Шахтер» 19.00 «Футбол 1»
«Динамо» — «Ворскла» 19.00 «2+2»
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“ Чем тише ведет себя ребенок в соседней комнате, тем дороже вам может обойтись ремонт”