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В Украине проведут пробную перепись населения: названы время и место
Кабинет министров утвердил время и место для проведения пробной переписи населения Украины. Мини-перепись назначили на декабрь 2019 года, а пересчитывать будут население Оболонского района Киева и Бородянского района Киевской области. Такое решение принято на заседании правительства.
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Как сообщает УНИАН, кроме своей прямой цели — выяснить численность и основные социально-демографические показатели населения двух районов, пробная перепись также позволит на практике испытать инновационные технологии сбора информации у населения.
Напомним, ООН рекомендует проводить перепись населения каждые 10 лет. В Украине последний раз такое мероприятие проводилось в 2001 году. Всеукраинскую перепись неоднократно переносили и в итоге отложили до 2020 года.
В Нацбанке в 2018 году отметили, что масштаб миграционных процессов требует проведения очередной всеукраинской переписи населения.
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