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Популярная украинская группа устроит акцию на админгранице с Крымом
Известная группа «Бумбокс» проведет акцию в честь узников Кремля возле пункта пропуска Каланчак в Херсонской области, на административной границе с временно оккупированной территорией Крыма. 19 июля рокеры сыграют концерт, посвященный незаконно заключенному режиссеру Олегу Сенцову и другим украинским политическим узникам, удерживаемым в РФ и на оккупированной территории Украины.
Для концерта построят специальную сцену, где музыканты сыграют свои самые известные хиты. Эта акция станет частью совместного с Белорусским свободным театром документального фильма Return Ticket («Обратный билет»). Таким образом лидер группы Андрей Хлывнюк с коллегами хотят привлечь внимание мирового сообщества к проблеме незаконной оккупации территорий нашей страны, а также нарушения прав человека, в частности крымских татар, и политических узников кремлевского режима. Создание документального фильма поддержали мировые СМИ и Международная ассоциация журналистов.
Это уже не первая акция Андрея Хлывнюка и группы «Бумбокс» в поддержку Олега Сенцова и других украинских граждан, незаконно заключенных в РФ и на оккупированной территории.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что появились новые печальные фото с места проведения популярного фестиваля в Крыму.
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“ — Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке... ”