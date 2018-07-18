Популярная украинская группа устроит акцию на админгранице с Крымом

Шоу-бизнес

Известная группа «Бумбокс» проведет акцию в честь узников Кремля возле пункта пропуска Каланчак в Херсонской области, на административной границе с временно оккупированной территорией Крыма. 19 июля рокеры сыграют концерт, посвященный незаконно заключенному режиссеру Олегу Сенцову и другим украинским политическим узникам, удерживаемым в РФ и на оккупированной территории Украины.

Для концерта построят специальную сцену, где музыканты сыграют свои самые известные хиты. Эта акция станет частью совместного с Белорусским свободным театром документального фильма Return Ticket («Обратный билет»). Таким образом лидер группы Андрей Хлывнюк с коллегами хотят привлечь внимание мирового сообщества к проблеме незаконной оккупации территорий нашей страны, а также нарушения прав человека, в частности крымских татар, и политических узников кремлевского режима. Создание документального фильма поддержали мировые СМИ и Международная ассоциация журналистов.

Это уже не первая акция Андрея Хлывнюка и группы «Бумбокс» в поддержку Олега Сенцова и других украинских граждан, незаконно заключенных в РФ и на оккупированной территории.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что появились новые печальные фото с места проведения популярного фестиваля в Крыму.