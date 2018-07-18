Названы причины отравления десятков детей в лагере на Донбассе

Происшествия

Наиболее вероятной причиной массового заболевания в детском лагере «Яструбок» (с.Сосновка Лиманского района Донецкой области). является сальмонеллез. Окончательные лабораторные анализы будут готовы 20 июля. Тогда же станет понятна точная причина отравления 84 человек, в том числе 68 детей. Об этом рассказала и.о. министра здравоохранения Ульян Супрун на брифинге.

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По словам Супрун, Минздрав вместе с лабораторным центром Донецкой области и с Госпродпотребслужбой собрали образцы крови госпитализированных детей и взрослых, а также пробы воды, продуктов питания, воды из бассейна в лагере. Особое внимание обратили на организацию питания, поскольку из шестерых работников пищеблока заболели четверо.

«На данный момент все выглядит так, что это инфекция, возможно, сальмонеллез, но завтра утром должны быть окончательные результаты анализа», — добавила Супрун.

И.о. министра напомнила, что недавно был отменен мораторий на проверки в детских лагерях, а потому Госпродпотребслужба будет усиленно заниматься контролем организации детского отдыха.

Напомним, лагерь, где на момент ЧП отдыхали 134 человека, решено закрыть, пока не будут установлены причины отравления и не будут устранены факторы, вызвавшие заболевание.