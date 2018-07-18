Украина

У Луценко отреагировали на столкновения под НАБУ и САП

Генеральная прокуратура Украины зарегистрировала два уголовных производства по фактам событий, произошедших возле помещений НАБУ и САП. Об этом сообщила на своей странице в Facebookпресс-секретарь генерального прокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган.

«По факту хулиганских действий, совершенных группой лиц, которые ворвались в помещение НАБУ на ул. Сурикова, 3, повредив при этом входные двери и внешние ролеты, зарегистрировано уголовное производство по предварительной правовой квалификации ч. 2 ст. 296 УК Украины. Досудебное расследование в данном уголовном производстве поручено Соломенском УП ЧП в г. Киеве», — написала она.

Кроме того, в связи с беспорядками, которые произошли под стенами здания САП на ул. Исаакяна, 17, в том числе с использованием зеленки, в отношении отдельных участников акции внесены сведения по ч. 2 ст. 296 УК Украины Единый реестр досудебных расследований Украины (ЕРДР).

Досудебное расследование по этому факту будет осуществляться Шевченковским УП ЧП в г. Киеве.

Акциям под САП дал эмоциональную оценку и сам глава ГПУ Юрий Луценко.

«Поручил столичной прокуратуре проверить квалификацию событий и зарегистрировать уголовное производство. Считаю, что пора прекратить ватную традицию использования зеленки против оппонентов. Это не только опасно для здоровья, имеет признаки уголовного преступления, но и подло», — написал он.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве в понедельник прошла акция антикоррупционных активистов против руководителя САП Назара Холодникого. Они требовали его отставки за снятие подозрения в деле о рюкзаках с сына главы МВД Арсена Авакова. Организатором акции выступил антикоррупционный активист Виталий Шабунин. В то же время на акцию неожиданно явились ее противники, которые устроили свой митинг и потребовали отставки главы НАБУ Артема Сытника. Организатор акции Виталий Шабунин по итогу противостояния оказался полностью облитым зеленкой. Позже врачи врачи диагностировали у него химические ожоги глаз.