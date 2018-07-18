- 15:24 Австралиец, дети которого погибли в малазийском «Боинге», обратился к Трампу
- 15:16 Мужчина погиб в подземном переходе: в Полтаве произошло страшное смертельное ДТП
- 15:14 В Украине запретили популярное лекарство
- 15:10 В Беларуси признали беженцем министра обороны времен Януковича
- 14:56 Привлекли десятки силовиков: в полиции рассказали подробности о стрельбе и задержании мужчины в Киеве
- 14:53 Явка с повинной: в Украине указали на важную оговорку Путина по поводу Крыма
- 14:50 Какую информацию про украинцев собирают в кредитном реестре НБУ
- 14:49 ЕС введет санкции против строителей Крымского моста
- 14:36 У Луценко отреагировали на столкновения под НАБУ и САП
- 14:30 Названы причины отравления десятков детей в лагере на Донбассе
У Луценко отреагировали на столкновения под НАБУ и САП
Генеральная прокуратура Украины зарегистрировала два уголовных производства по фактам событий, произошедших возле помещений НАБУ и САП. Об этом сообщила на своей странице в Facebookпресс-секретарь генерального прокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган.
«По факту хулиганских действий, совершенных группой лиц, которые ворвались в помещение НАБУ на ул. Сурикова, 3, повредив при этом входные двери и внешние ролеты, зарегистрировано уголовное производство по предварительной правовой квалификации ч. 2 ст. 296 УК Украины. Досудебное расследование в данном уголовном производстве поручено Соломенском УП ЧП в г. Киеве», — написала она.
Кроме того, в связи с беспорядками, которые произошли под стенами здания САП на ул. Исаакяна, 17, в том числе с использованием зеленки, в отношении отдельных участников акции внесены сведения по ч. 2 ст. 296 УК Украины Единый реестр досудебных расследований Украины (ЕРДР).
Досудебное расследование по этому факту будет осуществляться Шевченковским УП ЧП в г. Киеве.
Акциям под САП дал эмоциональную оценку и сам глава ГПУ Юрий Луценко.
«Поручил столичной прокуратуре проверить квалификацию событий и зарегистрировать уголовное производство. Считаю, что пора прекратить ватную традицию использования зеленки против оппонентов. Это не только опасно для здоровья, имеет признаки уголовного преступления, но и подло», — написал он.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве в понедельник прошла акция антикоррупционных активистов против руководителя САП Назара Холодникого. Они требовали его отставки за снятие подозрения в деле о рюкзаках с сына главы МВД Арсена Авакова. Организатором акции выступил антикоррупционный активист Виталий Шабунин. В то же время на акцию неожиданно явились ее противники, которые устроили свой митинг и потребовали отставки главы НАБУ Артема Сытника. Организатор акции Виталий Шабунин по итогу противостояния оказался полностью облитым зеленкой. Позже врачи врачи диагностировали у него химические ожоги глаз.
влажность:
давление:
ветер:
“ — Ну все! Осталось нырнуть в прорубь, поесть блинов, подарить любимому пену для бритья, получить цветы, испечь кулич — и... лето-о-о!!! ”