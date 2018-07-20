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- 7:00 Календарь матчей чемпионата и Кубка Украины по футболу, еврокубков и поединков сборной
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Календарь матчей чемпионата и Кубка Украины по футболу, еврокубков и поединков сборной
21 июля (суббота)
Поединок за Суперкубок Украины «Шахтер» — «Динамо» в Одессе
1-й тур
22 июля (воскресенье)
«Карпаты» — «Александрия»
«Заря» — «Мариуполь»
«Арсенал-Киев» — «Львов»
23 июля (понедельник)
«Черноморец» — «Олимпик»
25 июля (среда)
«Десна» — «Шахтер»
«Динамо» — «Ворскла»
26 июля (четверг)
Первый поединок второго отборочного раунда Лиги Европы «Юргорден» (Швеция) — «Мариуполь» (Украина)
2-й тур
28 июля (суббота)
«Львов» — «Динамо»
«Александрия» — «Заря»
29 июля (воскресенье)
«Шахтер» — «Арсенал-Киев»
«Карпаты» — «Черноморец»
«Мариуполь» — «Десна»
«Олимпик» — «Ворскла»
2 августа (четверг)
Ответный поединок второго отборочного раунда Лиги Европы «Мариуполь» — «Юргорден» в Одессе
3-й тур
3 августа (пятница)
«Динамо» — «Шахтер»
4 августа (суббота)
«Заря» — «Черноморец»
«Львов» — «Ворскла»
5 августа (воскресенье)
«Карпаты» — «Олимпик»
«Десна» — «Александрия»
«Арсенал-Киев» — «Мариуполь»
7 и 8 августа (вторник и среда)
Первые матчи третьего отборочного раунда Лиги чемпионов
9 августа (четверг)
Первые поединки третьего отборочного раунда Лиги Европы
4-й тур
11 августа (суббота)
«Черноморец» — «Десна»
«Карпаты» — «Заря»
«Шахтер» — «Ворскла»
«Мариуполь» — «Динамо»
«Александрия» — «Арсенал-Киев»
«Олимпик» — «Львов»
14 августа (вторник)
Ответные матчи третьего отборочного раунда Лиги чемпионов
15 августа (среда)
Встреча за Суперкубок УЕФА «Реал» — «Атлетико» в Таллине
16 августа (четверг)
Ответные поединки третьего отборочного раунда Лиги Европы
5-й тур
18 августа (суббота)
«Заря» — «Олимпик»
«Десна» — «Карпаты»
«Арсенал-Киев» — «Черноморец»
«Динамо» — «Александрия»
«Ворскла» — «Мариуполь»
«Львов» — «Шахтер»
21 и 22 августа (вторник и среда)
Первые матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов
23 августа (четверг)
Первые поединки раунда плей-офф Лиги Европы
6-й тур
25 августа (суббота)
«Черноморец» — «Динамо»
«Карпаты» — «Арсенал-Киев»
«Заря» — «Десна»
«Мариуполь» — «Львов»
«Александрия» — «Ворскла»
«Олимпик» — «Шахтер»
28 и 29 августа (вторник и среда)
Ответные матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов
30 августа (четверг)
Ответные поединки раунда плей-офф Лиги Европы
7-й тур
1 сентября (суббота)
«Десна» — «Олимпик»
«Арсенал-Киев» — «Заря»
«Динамо» — «Карпаты»
«Ворскла» — «Черноморец»
«Львов» — «Александрия»
«Шахтер» — «Мариуполь»
6 сентября (четверг)
Встреча Лиги наций Чехия — Украина
9 сентября (воскресенье)
Встреча Лиги наций Украина — Словакия
8-й тур
15 сентября (суббота)
«Черноморец» — «Львов»
«Карпаты» — «Ворскла»
«Заря» — «Динамо»
«Десна» — «Арсенал-Киев»
«Александрия» — «Шахтер»
«Олимпик» — «Мариуполь»
18 и 19 сентября (вторник и среда)
Матчи первого тура групповой стадии Лиги чемпионов
20 сентября (четверг)
Поединки первого тура групповой стадии Лиги Европы
9-й тур
22 сентября (суббота)
«Арсенал-Киев» — «Олимпик»
«Динамо» — «Десна»
«Ворскла» — «Заря»
«Львов» — «Карпаты»
«Шахтер» — «Черноморец»
«Мариуполь» — «Александрия»
26 сентября (среда)
Встречи 1/16 финала Кубка Украины
10-й тур
29 сентября (суббота)
«Черноморец» — «Мариуполь»
«Карпаты» — «Шахтер»
«Заря» — «Львов»
«Десна» — «Ворскла»
«Арсенал-Киев» — «Динамо»
«Олимпик» — «Александрия»
2 и 3 октября (вторник и среда)
Матчи второго тура групповой стадии Лиги чемпионов
4 октября (четверг)
Поединки второго тура групповой стадии Лиги Европы
11-й тур
6 октября (суббота)
«Динамо» — «Олимпик»
«Ворскла» — «Арсенал-Киев»
«Львов» — «Десна»
«Шахтер» — «Заря»
«Мариуполь» — «Карпаты»
«Александрия» — «Черноморец»
10 октября (среда)
Товарищеская встреча Италия — Украина
16 октября (вторник)
Встреча Лиги наций Украина — Чехия
12-й тур
20 октября (суббота)
«Олимпик» — «Черноморец»
«Александрия» — «Карпаты»
«Мариуполь» — «Заря»
«Шахтер» — «Десна»
«Львов» — «Арсенал-Киев»
«Ворскла» — «Динамо»
23 и 24 октября (вторник и среда)
Матчи третьего тура групповой стадии Лиги чемпионов
25 октября (четверг)
Поединки третьего тура групповой стадии Лиги Европы
13-й тур
27 октября (суббота)
«Черноморец» — «Карпаты»
«Динамо» — «Львов»
«Арсенал-Киев» — «Шахтер»
«Десна» — «Мариуполь»
«Заря» — «Александрия»
«Ворскла» — «Олимпик»
31 октября (среда)
Встречи 1/16 финала Кубка Украины
14-й тур
3 ноября (пятница)
«Олимпик» — «Карпаты»
«Черноморец» — «Заря»
«Александрия» — «Десна»
«Мариуполь» — «Арсенал-Киев»
«Шахтер» — «Динамо»
«Ворскла» — «Львов»
6 и 7 ноября (вторник и среда)
Матчи четвертого тура групповой стадии Лиги чемпионов
8 ноября (четверг)
Поединки четвертого тура групповой стадии Лиги Европы
15-й тур
10 ноября (суббота)
«Десна» — «Черноморец»
«Заря» — «Карпаты»
«Ворскла» — «Шахтер»
«Динамо» — «Мариуполь»
«Арсенал-Киев» — «Александрия»
«Львов» — «Олимпик»
16 ноября (пятница)
Встреча Лиги наций Словакия — Украина
16-й тур
24 ноября (суббота)
«Олимпик» — «Заря»
«Карпаты» — «Десна»
«Черноморец» — «Арсенал-Киев»
«Александрия» — «Динамо»
«Мариуполь» — «Ворскла»
«Шахтер» — «Львов»
27 и 28 ноября (вторник и среда)
Матчи пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов
29 ноября (четверг)
Поединки пятого тура групповой стадии Лиги Европы
17-й тур
1 декабря (суббота)
«Динамо» — «Черноморец»
«Арсенал-Киев» — «Карпаты»
«Десна» — «Заря»
«Львов» — «Мариуполь»
«Ворскла» — «Александрия»
«Шахтер» — «Олимпик»
18-й тур
8 декабря (суббота)
«Олимпик» — «Десна»
«Заря» — «Арсенал-Киев»
«Карпаты» — «Динамо»
«Черноморец» — «Ворскла»
«Александрия» — «Львов»
«Мариуполь» — «Шахтер»
11 и 12 декабря (вторник и среда)
Матчи шестого тура групповой стадии Лиги чемпионов
13 декабря (четверг)
Поединки шестого тура групповой стадии Лиги Европы
Примечание. Точные даты проведения матчей 4−18-го туров чемпионата Украины станут известны в ходе чемпионата.
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“ Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли. ”