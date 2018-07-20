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Календарь матчей чемпионата и Кубка Украины по футболу, еврокубков и поединков сборной

7:00 20 июля 2018   88
Футболисты
Инф. «ФАКТОВ»

21 июля (суббота)

Поединок за Суперкубок Украины «Шахтер» — «Динамо» в Одессе

1-й тур

22 июля (воскресенье)

«Карпаты» — «Александрия»

«Заря» — «Мариуполь»

«Арсенал-Киев» — «Львов»

23 июля (понедельник)

«Черноморец» — «Олимпик»

25 июля (среда)

«Десна» — «Шахтер»

«Динамо» — «Ворскла»

26 июля (четверг)

Первый поединок второго отборочного раунда Лиги Европы «Юргорден» (Швеция) — «Мариуполь» (Украина)

2-й тур

28 июля (суббота)

«Львов» — «Динамо»

«Александрия» — «Заря»

29 июля (воскресенье)

«Шахтер» — «Арсенал-Киев»

«Карпаты» — «Черноморец»

«Мариуполь» — «Десна»

«Олимпик» — «Ворскла»

2 августа (четверг)

Ответный поединок второго отборочного раунда Лиги Европы «Мариуполь» — «Юргорден» в Одессе

3-й тур

3 августа (пятница)

«Динамо» — «Шахтер»

4 августа (суббота)

«Заря» — «Черноморец»

«Львов» — «Ворскла»

5 августа (воскресенье)

«Карпаты» — «Олимпик»

«Десна» — «Александрия»

«Арсенал-Киев» — «Мариуполь»

7 и 8 августа (вторник и среда)

Первые матчи третьего отборочного раунда Лиги чемпионов

9 августа (четверг)

Первые поединки третьего отборочного раунда Лиги Европы

4-й тур

11 августа (суббота)

«Черноморец» — «Десна»

«Карпаты» — «Заря»

«Шахтер» — «Ворскла»

«Мариуполь» — «Динамо»

«Александрия» — «Арсенал-Киев»

«Олимпик» — «Львов»

14 августа (вторник)

Ответные матчи третьего отборочного раунда Лиги чемпионов

15 августа (среда)

Встреча за Суперкубок УЕФА «Реал» — «Атлетико» в Таллине

16 августа (четверг)

Ответные поединки третьего отборочного раунда Лиги Европы

5-й тур

18 августа (суббота)

«Заря» — «Олимпик»

«Десна» — «Карпаты»

«Арсенал-Киев» — «Черноморец»

«Динамо» — «Александрия»

«Ворскла» — «Мариуполь»

«Львов» — «Шахтер»

21 и 22 августа (вторник и среда)

Первые матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов

23 августа (четверг)

Первые поединки раунда плей-офф Лиги Европы

6-й тур

25 августа (суббота)

«Черноморец» — «Динамо»

«Карпаты» — «Арсенал-Киев»

«Заря» — «Десна»

«Мариуполь» — «Львов»

«Александрия» — «Ворскла»

«Олимпик» — «Шахтер»

28 и 29 августа (вторник и среда)

Ответные матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов

30 августа (четверг)

Ответные поединки раунда плей-офф Лиги Европы

7-й тур

1 сентября (суббота)

«Десна» — «Олимпик»

«Арсенал-Киев» — «Заря»

«Динамо» — «Карпаты»

«Ворскла» — «Черноморец»

«Львов» — «Александрия»

«Шахтер» — «Мариуполь»

6 сентября (четверг)

Встреча Лиги наций Чехия — Украина

9 сентября (воскресенье)

Встреча Лиги наций Украина — Словакия

8-й тур

15 сентября (суббота)

«Черноморец» — «Львов»

«Карпаты» — «Ворскла»

«Заря» — «Динамо»

«Десна» — «Арсенал-Киев»

«Александрия» — «Шахтер»

«Олимпик» — «Мариуполь»

18 и 19 сентября (вторник и среда)

Матчи первого тура групповой стадии Лиги чемпионов

20 сентября (четверг)

Поединки первого тура групповой стадии Лиги Европы

9-й тур

22 сентября (суббота)

«Арсенал-Киев» — «Олимпик»

«Динамо» — «Десна»

«Ворскла» — «Заря»

«Львов» — «Карпаты»

«Шахтер» — «Черноморец»

«Мариуполь» — «Александрия»

26 сентября (среда)

Встречи 1/16 финала Кубка Украины

10-й тур

29 сентября (суббота)

«Черноморец» — «Мариуполь»

«Карпаты» — «Шахтер»

«Заря» — «Львов»

«Десна» — «Ворскла»

«Арсенал-Киев» — «Динамо»

«Олимпик» — «Александрия»

2 и 3 октября (вторник и среда)

Матчи второго тура групповой стадии Лиги чемпионов

4 октября (четверг)

Поединки второго тура групповой стадии Лиги Европы

11-й тур

6 октября (суббота)

«Динамо» — «Олимпик»

«Ворскла» — «Арсенал-Киев»

«Львов» — «Десна»

«Шахтер» — «Заря»

«Мариуполь» — «Карпаты»

«Александрия» — «Черноморец»

10 октября (среда)

Товарищеская встреча Италия — Украина

16 октября (вторник)

Встреча Лиги наций Украина — Чехия

12-й тур

20 октября (суббота)

«Олимпик» — «Черноморец»

«Александрия» — «Карпаты»

«Мариуполь» — «Заря»

«Шахтер» — «Десна»

«Львов» — «Арсенал-Киев»

«Ворскла» — «Динамо»

23 и 24 октября (вторник и среда)

Матчи третьего тура групповой стадии Лиги чемпионов

25 октября (четверг)

Поединки третьего тура групповой стадии Лиги Европы

13-й тур

27 октября (суббота)

«Черноморец» — «Карпаты»

«Динамо» — «Львов»

«Арсенал-Киев» — «Шахтер»

«Десна» — «Мариуполь»

«Заря» — «Александрия»

«Ворскла» — «Олимпик»

31 октября (среда)

Встречи 1/16 финала Кубка Украины

14-й тур

3 ноября (пятница)

«Олимпик» — «Карпаты»

«Черноморец» — «Заря»

«Александрия» — «Десна»

«Мариуполь» — «Арсенал-Киев»

«Шахтер» — «Динамо»

«Ворскла» — «Львов»

6 и 7 ноября (вторник и среда)

Матчи четвертого тура групповой стадии Лиги чемпионов

8 ноября (четверг)

Поединки четвертого тура групповой стадии Лиги Европы

15-й тур

10 ноября (суббота)

«Десна» — «Черноморец»

«Заря» — «Карпаты»

«Ворскла» — «Шахтер»

«Динамо» — «Мариуполь»

«Арсенал-Киев» — «Александрия»

«Львов» — «Олимпик»

16 ноября (пятница)

Встреча Лиги наций Словакия — Украина

16-й тур

24 ноября (суббота)

«Олимпик» — «Заря»

«Карпаты» — «Десна»

«Черноморец» — «Арсенал-Киев»

«Александрия» — «Динамо»

«Мариуполь» — «Ворскла»

«Шахтер» — «Львов»

27 и 28 ноября (вторник и среда)

Матчи пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов

29 ноября (четверг)

Поединки пятого тура групповой стадии Лиги Европы

17-й тур

1 декабря (суббота)

«Динамо» — «Черноморец»

«Арсенал-Киев» — «Карпаты»

«Десна» — «Заря»

«Львов» — «Мариуполь»

«Ворскла» — «Александрия»

«Шахтер» — «Олимпик»

18-й тур

8 декабря (суббота)

«Олимпик» — «Десна»

«Заря» — «Арсенал-Киев»

«Карпаты» — «Динамо»

«Черноморец» — «Ворскла»

«Александрия» — «Львов»

«Мариуполь» — «Шахтер»

11 и 12 декабря (вторник и среда)

Матчи шестого тура групповой стадии Лиги чемпионов

13 декабря (четверг)

Поединки шестого тура групповой стадии Лиги Европы

Примечание. Точные даты проведения матчей 4−18-го туров чемпионата Украины станут известны в ходе чемпионата.

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