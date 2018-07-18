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Украина

ЕС введет санкции против строителей Крымского моста

14:49 18 июля 2018   63
Керчесчкий мост
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Украины Петр Порошенко сообщил о том, что послы стран-членов Евросоюза одобрили решение о введении индивидуальных санкций против шести лиц, причастных к незаконному строительству Керченского моста. Об этом глава государства сообщил в своем Twitter.

«Хорошие новости из Брюсселя! В развитие наших договоренностей на саммите Украина-ЕС послы государств-членов ЕС приняли решение о введении индивидуальных санкций против 6 человек, причастных к незаконному строительству Керченского моста»,— написал он.

Президент уверен, что такое решение свидетельствует о неотвратимости наказания для любых физических или юридических лиц, которые имели, имеют или будут иметь отношение к действиям, связанным с попыткой аннексии и временной оккупации полуострова.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что этом году из-за Керченского моста страна уже потеряла минимум полмиллиарда гривен.

В то же время сами российские СМИ признают, что Крымский мост «трясет», он находится на грани обрушения, поэтому ездить по объекту опасно.

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