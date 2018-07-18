- 15:24 Австралиец, дети которого погибли в малазийском «Боинге», обратился к Трампу
- 15:16 Мужчина погиб в подземном переходе: в Полтаве произошло страшное смертельное ДТП
- 15:14 В Украине запретили популярное лекарство
- 15:10 В Беларуси признали беженцем министра обороны времен Януковича
- 14:56 Привлекли десятки силовиков: в полиции рассказали подробности о стрельбе и задержании мужчины в Киеве
- 14:53 Явка с повинной: в Украине указали на важную оговорку Путина по поводу Крыма
- 14:50 Какую информацию про украинцев собирают в кредитном реестре НБУ
- 14:49 ЕС введет санкции против строителей Крымского моста
- 14:36 У Луценко отреагировали на столкновения под НАБУ и САП
- 14:30 Названы причины отравления десятков детей в лагере на Донбассе
ЕС введет санкции против строителей Крымского моста
Президент Украины Петр Порошенко сообщил о том, что послы стран-членов Евросоюза одобрили решение о введении индивидуальных санкций против шести лиц, причастных к незаконному строительству Керченского моста. Об этом глава государства сообщил в своем Twitter.
Добрі новини з Брюсселя!— Петро Порошенко (@poroshenko) 18 июля 2018 г.
У розвиток наших домовленостей на Саміті Україна-ЄС посли держав-членів ЄС схвалили рішення щодо запровадження індивідуальних санкцій проти 6 осіб, причетних до незаконного будівництва Керченського мосту. pic.twitter.com/j1U9qGCgj1
«Хорошие новости из Брюсселя! В развитие наших договоренностей на саммите Украина-ЕС послы государств-членов ЕС приняли решение о введении индивидуальных санкций против 6 человек, причастных к незаконному строительству Керченского моста»,— написал он.
Президент уверен, что такое решение свидетельствует о неотвратимости наказания для любых физических или юридических лиц, которые имели, имеют или будут иметь отношение к действиям, связанным с попыткой аннексии и временной оккупации полуострова.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что этом году из-за Керченского моста страна уже потеряла минимум полмиллиарда гривен.
В то же время сами российские СМИ признают, что Крымский мост «трясет», он находится на грани обрушения, поэтому ездить по объекту опасно.
влажность:
давление:
ветер:
“ Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток... ”