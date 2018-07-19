Николай Баграев: «Победительницы нашего фестиваля Настя Каменских и Надя Дорофеева стали звездами»

Шоу-бизнес

С песней по жизни

Херсонщина готовится принять популярный фестиваль, ставший брендом морского побережья края. Организаторы завершают последние приготовления: тонны техники, светового и звукового оборудования, огромная сцена, которая будет установлена прямо на пляже, уже на пути в Скадовск. Главное событие фестиваля — вокальный конкурс. Гостей и жителей города также ждут развлекательная программа, тематические вечеринки, экскурсии и многое другое.

В этом году ожидается серьезное вокальное состязание. На конкурс зарегистрировались 563 участника. После двух отборочных туров в полуфинал прошли 50 самых сильных юных исполнителей. Их разделили на группы от шести до 16 лет. Конкурс на Скадовской набережной будет проходить в два этапа: 27 июля состоится полуфинал, 28 июля — финал, а 29-го станет известно имя обладателя Гран-при конкурса и состоится гала-концерт.

Оценивать выступления участников будет компетентное жюри, в состав которого вошли известные профессионалы музыкальной индустрии и медиа: член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Валентин Коваль, композитор Руслан Квинта, народный артист Украины Александр Пономарев, преподаватель вокала Алена Савинова, генеральный продюсер канала М1 Нателла Чхартишвили-Зацаринная, продюсер Алена Мозговая, генеральный директор радио «Хит FM» Виталий Дроздов, продюсер телеканала М2 Роман Муха.

Специальными гостями фестиваля станут выпускники и звезды шоу-бизнеса: ALYOSHA, TamerlanAlena, Тина Кароль, Michelle Andrade, Артем Пивоваров, Божена Дар, «Время и Стекло», KISHE, NIKITA LOMAKIN, MONATIK, Настя Каменских, Александр Пономарев, Сергей Бабкин, Оля Цибульская.

Кроме того, для конкурсантов будет создан дискуссионный клуб, кураторами которого станут звезды шоу-бизнеса. Здесь юные исполнители смогут получить советы успешных артистов, усовершенствовать свои навыки и достойно подготовиться к выступлениям. Ведь, как отмечают эксперты, с каждым годом уровень конкурсантов все выше, а конкуренция все сильнее.

«Черноморские игры» пройдут во второй раз после четырехлетнего перерыва. Как говорит основатель фестиваля Николай Баграев, такая пауза была связана «исключительно с политической и экономической обстановкой в стране».

* Николай Баграев верит, что история «Черноморских игр» будет продолжаться

— Ни экономическая ситуация, ни ситуация с безопасностью участников и зрителей не способствовали проведению крупного детского фестиваля, да еще и на Херсонщине, которая граничит с Крымом, — сказал Николай Баграев «ФАКТАМ». — Все эти годы мы мониторили ситуацию и в любой момент были готовы начать подготовку очередных «Черноморских игр». В 2017 году такой момент настал. Фестиваль нашел единомышленников в лице представителей херсонской власти Андрея Гордеева (глава Херсонской областной государственной администрации) и Владислава Мангера (глава Херсонского областного совета). Фестиваль финансируется за счет наших собственных средств, Херсонской областной государственной администрацией и Херсонским областным советом, а также меценатами и спонсорами. Таким образом, общими усилиями мы смогли возродить Всеукраинский благотворительный детский фестиваль «Черноморские игры».

Во время фестиваля мы испытываем невероятный восторг. Ведь когда на сцене выступают талантливые дети, позитивные эмоции переполняют. Приятно, что дети верят в свои силы, а также в фестиваль «Черноморские игры. Важно настойчиво работать, набираться опыта, найти свою песню и своего продюсера.

Для «Черноморских игр-2018» разработана новая сцена. Освещение фестиваля в СМИ охватит всевозможные форматы и ресурсы. ТВ-трансляцию гала-концерта и прямые включения зрители увидят на М1. Интернет-трансляцию YouTube и Facebook — на официальных каналах «Таврийских игр» и М1, а также на нескольких новостных сайтах. Большую часть материалов будут готовить дети с помощью взрослых наставников. Создание пресс-центра, в котором работают юные журналисты, — это многолетняя традиция фестиваля.

Каждые «Черноморские игры» для меня памятны. Конечно, 2004 год стал особенным. Тогдашние победительницы Настя Каменских (Гран-при) и Надя Дорофеева (первое место) не просто стали звездами, но и вырастали в партнерстве с родными мне структурами: М1, «ТАВР-медиа», «Таврийские игры». Прошло 14 лет, но это было как вчера. Скажу так, у «Черноморских игр» уже есть своя история и она обязательно будет продолжаться.

Все мероприятия фестиваля бесплатные. Каждый желающий может присоединиться к празднику музыки на берегу моря.