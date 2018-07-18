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Явка с повинной: в Украине указали на важную оговорку Путина по поводу Крыма
Главное, что произошло на пресс-конференции российского и американского президентов, это путинская «явка с повинной» — не совсем чистосердечное, но признание Владимира Путина о том, кто именно организовал «референдум» в Крыму в марте 2014 года.
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Об этом заявил обозреватель Виталий Портников в своей статье на сайте «Крым.Реалии».
Путин, напомним, заявил дословно следующее: «Мы провели в Крыму референдум в полном соответствии с международным правом». Портников, в свою очередь, обращает внимание, что жители Крыма 16 марта 2014 года не были и не могли быть россиянами. Потому путинская оговорка «мы» касается кого угодно, но не жителей полуострова.
«Самое интересное во всей этой ситуации — кто эти „мы“. На момент проведения „референдума“ Крым существовал — с точки зрения России, разумеется — в одной-единственной правовой реальности. Украинской, — обращает внимание политобозреватель. — 16 марта 2014 года власть в Крыму — с точки зрения Кремля — осуществлялась республиканским руководством — частью украинской вертикали управления. Да, эти люди могли хотеть отделиться от Украины и присоединиться к России. Но „нами“ — россиянами — они точно не были. „Россиянами“ жители Крыма стали только после завершения процедуры аннексии, когда им навязали российские паспорта».
Портников предполагает, что на самом деле российский президент хотел сказать «они» и фраза должна была звучать: «Они, крымчане, провели «референдум», который «соответствовал международному праву».
«Но Путин, похоже, не стал лгать — или просто не заметил, как выдал главную подробность процесса „присоединения“ Крыма. Он, на самом деле, сказал правду. И „референдум“, и предшествующие ему решения крымских властей — все это российских рук дело», — подытожил обозреватель.
Напомним, ранее политологи озвучили интересный прогноз по итогам встречи Путина с Трампом.
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