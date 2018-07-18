Происшествия

Привлекли десятки силовиков: в полиции рассказали подробности о стрельбе и задержании мужчины в Киеве (фото)

Полиция Киева обнародовала свою версию «блокбастера» со стрельбой, разыгравшегося вечером 17 июня в спальном районе столицы. По словам правоохранителей, десятки полицейских задерживали подстреленного мужчину, пытавшегося вломиться в чужую квартиру. Версия о попытке захвата квартиры коллекторами не подтвердилась.

В тот вечер возвращавшийся домой житель дома № 8а по улице Ватутина сделал замечание соседу, пристававшему к девушке на улице. После чего пошел к себе. А через некоторое время к нему в квартиру стали ломиться. Чтобы не пугать находившихся в квартире двух малолетних детей, мужчина вышел в подъезд, захлопнул дверь и попытался убежать от хулиганов, отстреливаясь из зарегистрированного травматического пистолета, рассказала «ФАКТАМ» врио начальника отдела коммуникации столичного главка полиции Яна Неруш.

Мужчине удалось убежать вверх по лестнице и укрыться в одной из квартир, хозяйка которой сообщила о происходящем правоохранителям. Тем временем нападавшие подожгли дверь, пытаясь ее выломить и били окна в квартирах, но проникнуть внутрь не смогли из-за решеток на окнах.

Приехавшие патрульные задержали одного буяна, который, несмотря на полученные ранения, пытался оказать сопротивление. Второму удалось убежать.

Задержанному 35-летнему киевлянину бригада «скорой» оказала медпомощь, в настоящее время он госпитализирован с непроникающими ранениями и повреждениями грудной клетки и живота и находится под охраной. Ему готовятся объявить подозрение в групповом хулиганстве, также решается вопрос об открытии уголовного производства по факту угроз и насилия по отношению к правоохранителям, сообщает отдел коммуникации главка полиции Киева. Его соучастник пока не пойман.

В то же время частично подтвердилась «наркоманская» версия, рассказанная «ФАКТАМ» местными жителями. Задержанный ранее неоднократно имел конфликты с законом, привлекался за преступления, связанные с наркотиками. И некоторые его знакомые наркоманы действительно попытались «защитить» его от правоохранителей. Но их попытки были в корне пресечены превышающими силами полицейских, сообщил «ФАКТАМ» источник в правоохранительных органах.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 16 июля полтора десятка патрульных экипажей гонялись по ночным улицам Харькова за «Маздой» с пьяным водителем.

Фото отдела коммуникации ГУ НПУ в Киеве

