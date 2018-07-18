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В Беларуси признали беженцем министра обороны времен Януковича
Бывший министр обороны Украины Михаил Ежель получил статус беженца в Беларуси, он вместе с семьей живет в столице страны, где снимает квартиру. Такая информация приведена в решении Соломенского райсуда Киева по делу экс-чиновника.
Сообщается, что 5 июля текущего года Соломенский райсуд рассмотрел ходатайство прокурора по делу об осуществлении специального судебного производства в отношении Ежеля и разрешил судить Ежеля заочно.
В постановлении суда указано, что справкой Главного управления военной контрразведки в мае 2017 года было установлено, что Ежелю в Беларуси был предоставлен статус беженца.
Напомним, что Ежель был министром обороны Украины с марта 2010 года по 8 февраля 2012 года, с 24 февраля 2012 года был советником президента Украины. В апреле 2013 года на то время президент Виктор Янукович назначил Ежеля послом Украины в Беларуси. В мае 2015 года президент Петр Порошенко уволил его с этой должности, но Ежель в Украину не вернулся.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», летом 2014 года Генпрокуратура предъявила Ежелю подозрение в подрыве обороноспособности Вооруженных сил Украины. В декабре 2016 года ГПУ направила обвинительный акт в отношении Ежеля в суд. Он, в частности, подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением). При этом в ГПУ сообщали, что Ежеля обвиняют в сделке с фирмами, которые поставляли продукты для армии. Своими действиями экс-чиновник нанес государству ущерб на более 40 млн гривен.
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