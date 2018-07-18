В Украине запретили популярное лекарство

Здоровье

В Украине наложили временный запрет на применение и реализацию двух серий препарата «Кальций-Д3 Никомед Форте». Жевательные таблетки с кальцием и витамином D использовались для профилактики и лечения витаминодефицита.

Как сообщает Гослекслужба, препарат от норвежского производителя Такеда АС был временно запрещен из-за несоответствия требованиям регистрационного удостоверения. Есть неясности в таких показателях как «идентификация» и «количественное определение». На неточности обратили внимание. представители Гослекслужбы в Черниговской области и Киеве.

Препарат должен быть помещен в карантин до особого распоряжения Государственной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

Напомним, в Украине запретили популярные леденцы от боли в горле.