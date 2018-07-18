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В Украине запретили популярное лекарство
В Украине наложили временный запрет на применение и реализацию двух серий препарата «Кальций-Д3 Никомед Форте». Жевательные таблетки с кальцием и витамином D использовались для профилактики и лечения витаминодефицита.
Как сообщает Гослекслужба, препарат от норвежского производителя Такеда АС был временно запрещен из-за несоответствия требованиям регистрационного удостоверения. Есть неясности в таких показателях как «идентификация» и «количественное определение». На неточности обратили внимание. представители Гослекслужбы в Черниговской области и Киеве.
Препарат должен быть помещен в карантин до особого распоряжения Государственной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.
Напомним, в Украине запретили популярные леденцы от боли в горле.
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“ Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли. ”