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Мужчина погиб в подземном переходе: в Полтаве произошло страшное смертельное ДТП (фото)
Сегодня, 18 июля, в центре Полтавы случилось жуткое ДТП, в результате которого погиб 23-летний строитель, занимавшийся ремонтом подземного перехода.
Трагедия произошла в 11.30. В это время по улице Европейской по направлению к центру на большой скорости ехал белый Opel Combo. На перекрестке с улицей Шевченко он проигнорировал красный сигнал светофора и едва не врезался в черный седан, завершавший поворот направо. Пытаясь уйти от неминуемого столкновения, водитель «Опеля» резко повернул руль вправо и затормозил. В результате автомобиль выбросило на бордюр, после чего он снес заграждение перед переходом, где сейчас идет долгожданный для полтавчан ремонт, несколько раз перевернулся в воздухе и остановился перед входом.
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К сожалению, на пути неуправляемого авто оказался молодой строитель. Он получил многочисленные ушибы туловища и головы. Свидетели происшествия оказали потерпевшему первую медицинскую помощь (рядом, кстати, находится Первая государственная пожарно-спасательная часть). «Скорая», станция которой расположена в двух кварталах от места ДТП, прибыла в считанные минуты. Увы, спасти парня не удалось — он умер в карете скорой помощи.
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Пресс-офицер управления патрульной полиции Полтавы Наталья Ширипова сообщила, что явных признаков алкогольного опьянения у водителя Opel нет, но точно утверждать это можно будет только после прохождения тестирования в медучреждении. По словам виновника происшествия, он не помнит, на какой свет светофора проехал. Машина принадлежит не ему.
«Следователи внимательно изучают все обстоятельства и причины ДТП, — сообщил начальник отдела коммуникаций Главного управления Нацполиции в Полтавской области Юрий Сулаев. — И просят очевидцев, особенно тех, кто проезжал в это в это время с включенными видеорегистраторами, а также пешеходов, которые, возможно, запомнили номерные знаки черного „седана“, пересекавшего перекресток одновременно с автомобилем Opel Combo, сообщить об этом по телефонам (0532) 51−77−02 (дежурная часть ГУНП) или „102“. Конфиденциальность гарантирована».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Харькове водитель авто, не справившись с управлением, выехал на тротуар и сбил детскую коляску.
Фото интернет-издания «Полтавщина»
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