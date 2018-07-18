Австралиец, дети которого погибли в малазийском «Боинге», обратился к Трампу

Блоги

После встречи лидеров США и России в Хельсинки Энтони Маслин написал на своей странице в Facebook, что американский президент «целовал задницу» Путину

«Господин Трамп, вы продуцировали и много говорили о «фейковых новостях», но давайте поговорим о том, что не является фейком… давайте назовем это неоспоримыми фактами. Неоспоримым фактом является то, что пассажирский самолет МН17 был сбит в небе и 298 невинных людей были убиты. То, что самолет был сбит российской ракетой, доказано как неоспоримый факт. То, что в результате погибли трое наших прекрасных деток и их дедушка, и это уничтожило нашу жизнь и много других жизней, тоже является неоспоримым фактом… То, что это произошло 4 года назад, также неоспоримый факт. То, что человек, чью задницу вы только что целовали, сделал это и продолжает врать об этом, является неоспоримым фактом.

Читайте также: Шварценеггер сравнил Трампа на встрече с Путиным с «маленькой вареной макарониной»

Поэтому вам не нужно выяснять что-то еще, неоспоримое — это то, что невозможно отрицать или опровергнуть.

Я не испытываю гнев по отношению к вам двоим, это что-то гораздо более сильное… Это жалость".