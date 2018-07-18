Известная блогер рассказала, как похудеть на 35 килограммов

Житейские истории

Проверено на себе

О вынужденной переселенке из Донецка Наталии Казенновой «ФАКТЫ» рассказывали год назад. Наталия — талантливый блогер, автор дневника «50 первых дней войны», текст которого лег в основу театральной акции киевского PostPlayТеатра. И вот недавно Наталия снова дала повод заговорить о себе. На этот раз как о женщине, которая, сбросив 35 лишних килограммов, похорошела до неузнаваемости. Как она пришла к такому результату, дончанка постоянно делилась в своем «Инстаграме». Рассказала Наталия о личном опыте и «ФАКТАМ».

— Наталия, вы изменились буквально за год-полтора. Расскажите, как это произошло?

— Когда-то я была худенькой и даже не предполагала, что могу так сильно прибавить в весе. Двенадцать лет назад я купила себе облегающее платье на выход и дала себе слово, что надену его и на свое 40-летие. Это платье теперь мне милее любых брендовых вещей в мире.

Набрала вес я, конечно, не сразу. Подвела привычка заедать стрессы. Занялась собой лишь после того, как освободила время для себя. Раньше в течение многих лет его остро не хватало. В Донецке я работала редактором регионального интернет-издания, затем возглавляла пресс-службу крупного предприятия. В какой-то момент осознала, что своего потолка на этом поприще достигла, и решила заняться тем, что нравилось со школьной скамьи — писать тексты. Уволилась с предприятия, увлеклась копирайтингом и, как и планировала, взялась за свое здоровье.

— Заниматься собой — недешевое удовольствие. Копирайтинг кормит?

— Кормит. Начинала в 2013 году на биржах фриланса. Постепенно количество заказчиков росло, появлялись постоянные клиенты, я стала работать за более высокий гонорар. Сейчас провожу тренинги, делюсь опытом с начинающими фрилансерами.

Когда появилось свободное время, я приобрела абонемент в спортзал. Тренировки, безусловно, положительно сказались на здоровье и помогли снизить вес. Но тогда я не задумывалась над тем, что важно сочетать физическую нагрузку с правильным питанием. Продолжала есть то, что ела всегда. Это была неправильная еда. А достигнутый в спортзале эффект невозможно закрепить, не изменив структуру и режим питания.

Тем не менее добилась бы значительных результатов еще четыре года назад, но началась война, и мне снова стало не до себя.

Я участвовала во всех патриотических митингах, затем включилась в волонтерскую деятельность. Вела дневник «Первые 50 дней войны в Донецке». Все происходящее тяжело переживала — и по привычке заедала стрессы.

Вынужденный отъезд из Донецка в июле 2014 года в полную неизвестность, с двумя тысячами гривен в кармане усугубил наметившиеся проблемы со здоровьем. Оказавшись в чужом городе в состоянии полной неопределенности, я вскоре вынуждена была обратиться к врачу по поводу обострения хронического заболевания. В комплекс лечения входили в том числе гормональные препараты, и это еще добавило мне килограммы.

Разлуку с родным домом я переживала тяжело, внутреннее напряжение не уходило. Пытаясь закрепиться на новом месте, как и подавляющее большинство вынужденных переселенцев, больше внимания уделяла не себе, а работе. Сутками просиживала за монитором, а стрессы привычно заедала во время поздних посиделок с подругами по несчастью.

— Хоть на работе-то все у вас складывалось?

— В целом да. Моя клиентская база разрасталась. В ней немало таких же, как и я, внутренне перемещенных лиц. Кто-то решил продолжить бизнес на новом месте, а кто-то только недавно отважился открыть свое дело, зарегистрировавшись как частный предприниматель. Я тоже работаю как частный предприниматель.

Появились заказчики, которым необходимо постоянное информационное сопровождение. Это интересное и продуктивное сотрудничество, в котором видишь результат. Это и посещаемость сайтов, и увеличение заказов на продукцию или услуги. Ты видишь, как развивается бизнес заказчиков, вместе с ним развивается и твой бизнес. То есть это созидательная деятельность с вполне осязаемым результатом. За прошедшие четыре года я расширила спектр копирайтинговых услуг, сейчас готовлю коммерческие предложения для корпоративных клиентов. Работаю под брендом «Студия креатива BeePR».

В какой-то момент я стала ощущать дискомфорт. Лишний вес — это не только неэстетично, но и тяжело. Быстро устаешь при ходьбе, упреваешь, пока завязываешь шнурки. Однажды обнаружила, что при росте 169 сантиметров вешу уже 94 килограмма. То есть еще чуть-чуть — и будет центнер! Испытала шок…

Я не сразу пришла к осознанию, что необходимо изменить образ жизни. Но нашла себе занятие, которое раньше было мне несвойственно. Занялась рукоделием, хотя считала себя абсолютно к нему неспособной. Для меня и пуговицу пришить было проблемой. И вдруг на каком-то подсознательном уровне увлеклась вышивкой крестиком. Длинные зимние вечера начала 2016 года проводила за пяльцами. Это занятие поглощало с головой — перестало возникать желание «проведать» холодильник. Смело могу утверждать, что мои первые десять лишних килограммов «проглотила» вышивка!

— А остальные 25 килограммов?

— Затем коллеги предложили мне работу в Киеве. По пути в офис или домой я старалась две-три станции метро проходить пешком. Прекратила набирать вес, хотя значительного уменьшения не происходило.

В начале 2017 года я приняла для себя окончательное решение к офисной работе больше не возвращаться. Решила снова посвятить себя копирайтингу и… себе.

* «Спустя три месяца силовых тренировок из размера М я почти переместилась в S и поняла, что могу позволить себе юбку выше колена — ту, что носила еще в школе», — говорит Наталия

— С чего начали?

— Работу над собой я построила в двух направлениях: изменила питание и занялась физическими упражнениями. Отказалась от сладкого, жирной пищи, мучного, колбас — эти продукты откладывались на боках. Формируя рацион, не просто подсчитывала калории, а стала изучать, каким образом в нашем организме синтезируется жир.

Оказалось, что даже фрукты и ягоды, если их употреблять неправильно, способствуют формированию жировой ткани. Поэтому в день следует употреблять не более 200—300 граммов таких продуктов и не позже 17.00. А также, пользуясь интернет-подсказками, стоит посмотреть, что входит в конкретные фрукты и другие продукты — какие белки, жиры, углеводы, как продукты сочетаются между собой.

— Обращались к диетологу?

— Тем, кто начинает путь к здоровому образу жизни, вполне логично обратиться за консультацией к диетологу. Я просто не успела этого сделать. Поэтому свою систему полноценного здорового питания разработала, можно сказать, сама.

Дробное питание — пять приемов пищи в день — и подсчет калорий, конечно, не ноу-хау, хотя свои личные находки и открытия в этом направлении у меня появились.

Я стала больше двигаться — четыре-пять раз в неделю проходила минимум 10 тысяч шагов. Таким образом, в течение трех месяцев сбросила еще 10 килограммов. Меня перестали узнавать друзья и близкие! Даже родной папа, с которым мы не виделись всего три месяца, не узнал! Затем мимо прошла и близкая подруга, с которой встречались месяц назад.

* Наталия Казеннова: «Это фото творожных хачапури с рисовой мукой и перепелиными яйцами собрало 170 лайков в «Инстаграме»

— Сколько же вы еще сбросили?

— С марта по сентябрь 2017 года я похудела на 15 килограммов. В сентябре 2017-го весила уже 72 килограмма. Затем остались позади еще 13 кг, и сейчас мой вес составляет 59 кило. То есть, начав работать над собой на отметке 94 килограмма, суммарно я сбросила 35 килограммов.

— И вы надели обещанное самой себе платье? А затем и юбку выше колен?

— Платье, да. Именно на 40-летие! А вот юбку выше колен смогла позволить себе не сразу. Для этого понадобился абонемент в спортзал.

Никогда не любила физкультуру, но к силовым тренировкам приступила осознанно и уже с удовольствием. Чтобы приоткрыть тело после такого значительного снижения веса, следует сначала отточить его. Это увлекательный процесс. За месяц уходит всего килограмм, но теряешь несколько сантиметров в объеме. Спустя три месяца силовых тренировок (по три раза в неделю) из размера М я почти переместилась в S и поняла, что могу позволить себе юбку выше колена — ту, что носила еще в школе. Чисто символически захотелось влезть в то, что носила в юности.

— Вам сейчас впору работать фотомоделью…

— Если поступит такое предложение, возможно, не откажусь. Но я планирую другой стартап — зарабатывать, преподнося свой личный опыт похудения.

Несколько лет назад начала вести аккаунт в «Инстаграме». Когда постила фото из повседневной жизни, у меня было 600 подписчиков. Начав работу над собой, поняла, что у меня есть позитивный опыт, которым могу делиться. С этого момента я посвятила страничку здоровому образу жизни, опыту, который получила, выполняя данное себе обещание. Мои подписчики прошли этот путь вместе со мной.

Я делилась рецептами блюд, рассказывала, от чего отказалась и почему. Мои записи — это дневник человека, к которому пришло понимание и осознание ценности своего здоровья, своей жизни. Читатели следили за моей работой над собой в режиме онлайн, видели промежуточные и конечный результаты.

Чаще всего я публикую фото без ретуши. Хотя моя подруга (тоже переселенка) — профессиональный фотограф. При необходимости она легко отретуширует снимок. Я, как правило, размещаю свои фото в самой будничной одежде и «без штукатурки». Например, где я в платье «сбегать в магазин», без прически и макияжа. Но это платье выше колен. И это рядовое фото собирает более ста лайков. Потому что несет в себе посыл: поработав над собой, вы тоже сможете себе позволить приоткрыть ноги и плечи. Вас станут замечать мужчины, вам будут делать комплименты. Ваши очередные дни рождения перестанут быть для вас травмой: «Ах, мне уже…»

— А если мне действительно «уже», но семьи и детей все еще нет?

— У меня были отношения, которые не привели к тому, чтобы все это появилось. Нелегко было справиться с этим разрывом самостоятельно, и по совету коллеги я обратилась к профессиональному психотерапевту. Несколько встреч со специалистом помогли проанализировать и оценить свою жизненную ситуацию. Понять, что для меня наиболее важно и ценно, к чему я действительно стремлюсь. Помогли научиться жить в ладу с собой. Я перестала переживать из-за всего, чего еще не достигла, почувствовала себя увереннее. И теперь нахожу больше поводов для оптимизма и спокойнее отношусь к проблемам, которые периодически возникают у каждого человека.

На мой взгляд, подавляющее большинство вынужденных переселенцев, переживших травму войны и утрату родного дома, нуждаются в помощи психолога. И тем, кому «уже», а какие-то жизненные цели еще не достигнуты, я бы тоже порекомендовала пообщаться со специалистом. Отметка «уже» будет у каждого разной. Кому-то, может быть, и в 30 лет кажется, что ему «уже ого-го сколько стукнуло».

— Но «Инстаграм» — это в большей степени картинки, размер текста там ограничен. Наверное, подписчики забрасывают вас вопросами?

— Так и есть. Поэтому планирую открыть свой именной ресурс в Интернете, который будет называться «Блог Наталии Казенновой. Только личный опыт». Там планирую систематизировать все этапы пройденного пути. Как я уже говорила, среди моих подписчиков есть люди, которых мотивирую и вдохновляю. Ориентируясь на пройденный мною путь, они решили последовать моему примеру. Так моя страничка превратилась в группу взаимной поддержки и взаимопомощи для тех, кто хочет войти в команду людей, ведущих здоровый образ жизни. В группу тех, кто хочет сделать свою жизнь здоровее, а тело — красивее. Кто хочет в обозримом будущем пройти мимо витрины с красивой, но нездоровой едой, не сглатывая слюну.

А блог можно будет монетизировать. Я как профессиональный копирайтер уже имела возможность убедиться в том, что тематический блог имеет четко ориентированную целевую читательскую аудиторию, которая может привлечь рекламодателей. Можно ставить в блог и баннерную рекламу. В мире немало примеров того, как история личного успеха становится «именным» стартапом и приносит вполне ощутимый доход. У меня уже есть своя история. Красивая история, которая продолжается.

Фото предоставлено Наталией Казенновой