Экс-депутат Госдумы РФ объяснил, почему Трамп плохо относится к Украине

Политика

Президент США Дональд Трамп придерживается очень плохого мнения об Украине и украинских политиках и не стремиться решать украинские проблемы. Об этом заявил бывший депутат Государственной Думы России (2007−2016 гг.) Илья Пономарев в эфире телеканала «112 Украина».

«Трампа лично украинская тема не очень сильно волнует, потому что Трамп — человек, который уважает силу он не любит проблем! Он хочет их избегать!» — заявил он.

По словам Пономарева, одной из причин этого может быть то, что бывший руководитель избирательного штаба Трампа, работавший ранее в Украине, сформировал у него негативное отношение к нашей стране.

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«Репутация Украины сформирована господином Манафортом, который, как мы знаем, постоянно работал с окружением Януковича (экс-президента Украины Виктора Януковича. — Авт.)! Мы только можем себе представить, что он рассказывал про Украину и про ваших предпринимателей, вообще про те методы, по которым они здесь действуют и управляют страной… Вот это сформировано у Трампа чисто эмоционально!» — считает экс-депутат.

В то же время, он убежден, что США всегда будут союзником Украины, так как имеют с ней общие объективные интересы.

«Америка все равно останется очень крепким и надежным союзником Украины! Гораздо более надежным, чем Европа. Потому, что объективные интересы Америки таковы, что Америке выгодно, чтобы Украина была более сильной и чтобы влиять тем самым на европейские события, невыгодна вот эта потеря территорий, невыгодна российская агрессия, невыгодно нарушение баланса сил… Америка, кто бы там ни был лидером, Украину все равно будет поддерживать. И весь американский истеблишмент твердо находится на стороне Украины, в отличие от истеблишмента европейского!» — заявил он.

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Как писали «ФАКТЫ», ранее стало известно, что служебные записки и деловые бумаги, поступившие в распоряжение агентства Associated Press, свидетельствуют, что россиянин Константин Килимник много лет назад сыграл более значительную роль в формировании пророссийской политической стратегии Трампа вместе с бывшим главой предвыборного штаба Манафортом, чем предполагалось ранее.