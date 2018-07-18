- 16:45 Обращение тренера хорватов к политикам оказалось подлогом
- 16:41 Сыгравший в популярном сериале украинский актер разбился на мотоцикле
- 16:30 Ушли с длинноногой красоткой: женщину подозревают в убийстве двух курортников
- 16:27 Месси с семьей отдыхает на Ибице, где у футболиста свой отель
- 16:12 В Днепре жестоко избили фельдшера «скорой», прибывшего по вызову
- 16:08 Трое украинских заробитчан в Праге оказались под завалами здания
- 15:49 Попавшего в плен на Донбассе украинского журналиста боевики обвиняют в убийстве главарей "ДНР"
- 15:47 Экс-депутат Госдумы РФ объяснил, почему Трамп плохо относится к Украине
- 15:32 Google оштрафовали в ЕС на 4,3 млрд евро
- 15:24 Австралиец, дети которого погибли в малазийском «Боинге», обратился к Трампу
Трое украинских заробитчан в Праге оказались под завалами здания (фото)
В центре Праги, на улице Микуландска, произошел обвал дома: во вторник утром упали два этажа. Под завалами оказались трое строителей из Закарпатья, сообщает издание «Голос Карпат».
Среди травмированных — два жителя Хустского района и один парень из Виноградова. Все они работали на строительстве нелегально.
Состояние молодого жителя Виноградова, который впервые поехал на заработки, является самым тяжелым — у мужчины серьезная травма позвоночника, он находится в искусственной коме.
По информации местных СМИ, пожарные быстро нашли двух человек после обвала части здания, третьего раненого пришлось достаточно долго извлекать из-под завалов. Все трое работников были госпитализированы, при этом житель Виноградова помещен в Центральный военный госпиталь (УХН).
Сейчас правоохранители и эксперты проводят расследование причин обвала. По словам полицейских, остальные рабочие из Украины будут депортированы на Родину.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Чехия упростит процедуру трудоустройства для украинцев.
влажность:
давление:
ветер:
“ — Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»? ”