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Трое украинских заробитчан в Праге оказались под завалами здания (фото)

16:08 18 июля 2018   73
На стройке в Праге
Инф. «ФАКТОВ»

В центре Праги, на улице Микуландска, произошел обвал дома: во вторник утром упали два этажа. Под завалами оказались трое строителей из Закарпатья, сообщает издание «Голос Карпат».

Среди травмированных — два жителя Хустского района и один парень из Виноградова. Все они работали на строительстве нелегально.

Состояние молодого жителя Виноградова, который впервые поехал на заработки, является самым тяжелым — у мужчины серьезная травма позвоночника, он находится в искусственной коме.

По информации местных СМИ, пожарные быстро нашли двух человек после обвала части здания, третьего раненого пришлось достаточно долго извлекать из-под завалов. Все трое работников были госпитализированы, при этом житель Виноградова помещен в Центральный военный госпиталь (УХН).

Сейчас правоохранители и эксперты проводят расследование причин обвала. По словам полицейских, остальные рабочие из Украины будут депортированы на Родину.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Чехия упростит процедуру трудоустройства для украинцев.

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