В Днепре жестоко избили фельдшера «скорой», прибывшего по вызову (фото)

Происшествия

Патрульные Днепра задержали 26-летнего парня, который в два часа ночи 18 июля напал на бригаду «скорой», избив и ограбив фельдшера. Об этом «ФАКТАМ» рассказала пресс-офицер патрульной полиции Днепропетровщины Людмила Копыленко.

«Ночью парень постучался к соседу и попросил вызвать ему скорую помощь. После чего вышел во двор и лег у дверей подъезда. Когда врачи прибыли по вызову, они увидели лежащего на земле человека и попытались оказать ему помощь. Неожиданно тот повел себя неадекватно. Парень вскочил на ноги и без слов набросился на фельдшера, нанося ему удары кулаками по лицу. Потом выхватил у него сумку с медицинскими препаратами и скрылся в неизвестном направлении. Фельдшер, придя в себя, вызвал полицию.

Неадекватного парня вскоре задержали на улице. Сопротивления он не оказал. Сумка с препаратами была при нем, но в ней отсутствовало несколько ампул с морфием. Задержанный сказал, что передал морфий своему знакомому.

О причинах нападения на бригаду «скорой» мы, думаю, узнаем быстро. Пока, складывается такое впечатление, что задержанный сымитировал недомогание ради того, чтобы украсть морфий, который наркоманы часто используют при ломках", — рассказала Копыленко.

Как стало известно «ФАКТАМ», избитый фельдшер сейчас находится в больнице. У него перелом носа и черепно-мозговая травма.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в Запорожье пьяная компания избила бригаду врачей скорой помощи, которую сами же и вызвали.



