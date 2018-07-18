Ушли с длинноногой красоткой: женщину подозревают в убийстве двух курортников (фото)

Происшествия

Клофелинщицу, подозреваемую в двух убийствах на черноморских курортах, задержали в Херсонской области. Возможно, этим задержанием полиция спасла жизни многим отдыхающим на Черном море мужчинам. Сколько жертв на счету 37-летней уроженки Хабаровского края, установят правоохранители.

Несмотря на то что на телах 65-летнего немца и 33-летнего жителя Херсона, найденных в номерах отелей Скадовска и Железного Порта, видимых признаков насильственной смерти не было, полицию эти случаи заинтересовали. Опрашивая знакомых погибших, оперативники установили, что из их жилья пропали золотые украшения и мобильные телефоны. Также в обоих случаях — 14 июля в Скадовске, а 16 июля в Железном Порту — в отельных номерах обнаружили бутылки с недопитым шампанским и окурки со следами губной помады.

В раскрытии убийств были задействованы сотрудники нескольких отделов херсонского главка полиции. Устанавливая перемещения погибших накануне смерти, правоохранители изъяли и отработали записи камер видеонаблюдения, на которых рядом с обоими потерпевшими увидели одну и ту же женщину. Как оказалось, мужчины знакомились с ней в ночных клубах, а потом вели к себе, рассказала «ФАКТАМ» начальник отдела коммуникации главка полиции Ирина Атаманенко.

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Вскоре предполагаемую убийцу обнаружили в Скадовске. 37-летняя уроженка Хабаровского края со своим гражданским мужем, 41-летним жителем Каховского района, у которого живет в последние годы, недавно сняла там комнату в частном доме. Обоих задержали, у них изъяли мобильные телефоны и золотые украшения, похищенные у жертв.

Женщина подтвердила, что знакомилась с мужчинами накануне их смерти. Соблазняя их в клубах, уходила с ними в номера, где добавляла в алкоголь купленный в аптеках препарат, чтобы они быстрее уснули. А когда мужчины «вырубались», забирала деньги, мобильные и другие ценности и уезжала домой. Сколько всего было подобных эпизодов — пока неизвестно. Но, судя по тому, что злоумышленница перемещалась по побережью из района в район, их может быть значительно больше.

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К счастью, «клиенты» клофелинщиц умирают не всегда. Однако не все из них также обращаются к правоохранителям, предпочитая утаить это происшествие от близких. Полиция Херсонской области просит всех, кто, возможно, пострадал от действий задержанной, сообщить об этом в дежурную часть Голопристанского отделения по телефону (5 539)2−61−42 или по спецлиниии «102».

Решается вопрос об объявлении задержанной подозрения в разбое и убийстве двух или более человек и избрании ей меры пресечения. А также устанавливается причастность к преступлениям ее мужа, ранее судимого за наркопреступления. Настоящую причину смерти двух мужчин должна установить экспертиза, но правоохранители не сомневаются, что умерли они из-за больших доз сильнодействующего препарата, который женщина подмешала в алкоголь, чтобы те потеряли сознание.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что названы причины отравления десятков детей в лагере на Донбассе.

Фото отдела коммуникации ГУ НПУ в Херсонской области