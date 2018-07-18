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Сыгравший в популярном сериале украинский актер разбился на мотоцикле
Актриса и телеведущая Лилия Ребрик сообщила о том, что украинский актер Олесь Федорченко, сыгравший в популярном сериале «Вверх тормашками» попал в ужасную аварию. Об этом она написала на своей странице в Instagram.
«Олесь Федорченко нуждается в срочной помощи! Нужна кровь и деньги», — написала она.
Согласно информации на странице группы «Мотодопомога» в Facebook, ДТП произошло 15 июля на трассе Львов — Мукачево возле села Тухолька. Водитель мотоцикла Федорченко не справился с управлением из-за пятна разлитого масла на дороге и столкнулся с автобусом, который двигался навстречу.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Перечине Закарпатской области в больнице скончалась 71-летняя женщина, сбитая накануне автомобилем главы Перечинской райгосадминистрации. Ранее в медучреждении умерла 56-летняя женщина, тяжело травмированная в том же ДТП.
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