Сыгравший в популярном сериале украинский актер разбился на мотоцикле

Происшествия

Актриса и телеведущая Лилия Ребрик сообщила о том, что украинский актер Олесь Федорченко, сыгравший в популярном сериале «Вверх тормашками» попал в ужасную аварию. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

«Олесь Федорченко нуждается в срочной помощи! Нужна кровь и деньги», — написала она.

Согласно информации на странице группы «Мотодопомога» в Facebook, ДТП произошло 15 июля на трассе Львов — Мукачево возле села Тухолька. Водитель мотоцикла Федорченко не справился с управлением из-за пятна разлитого масла на дороге и столкнулся с автобусом, который двигался навстречу.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Перечине Закарпатской области в больнице скончалась 71-летняя женщина, сбитая накануне автомобилем главы Перечинской райгосадминистрации. Ранее в медучреждении умерла 56-летняя женщина, тяжело травмированная в том же ДТП.