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Спорт

Обращение тренера хорватов к политикам оказалось подлогом

16:45 18 июля 2018   21
Златко Далич
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Открытое письмо, якобы написанное главным тренером вице-чемпионов мира сборной Хорватии Златко Даличем (на фото), оказалось фейком.

Ранее на неофициальной странице сборной Хорватии в Facebbok появилось обращение наставника хорватской команды к фанатам, в котором он критикует политиков и говорит, что 28 млн долларов призовых, заработанных на ЧМ-2018, команда отдаст в благотворительный фонд.

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На самом деле автором письма оказался… журналист Игор Премужич.

«Вчера я написал текст из параллельной вселенной, в которой Златко Далич со всеми игроками и персоналом дистанцируется от политической элиты Хорватии. В этом воображаемом письме он делает то, что полагается истинному спортсмену и патриоту.

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Наконец, я подписал текст и четко указал, что он не был написан Златко Даличем. Эксперимент и вброс темы в массы показал интересные результаты. Я показал, что подавляющее большинство людей даже не читали этот текст", — сказал Игор Премужич.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболист сборной Хорватии не пожал руку Путину.

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