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Обращение тренера хорватов к политикам оказалось подлогом
Открытое письмо, якобы написанное главным тренером вице-чемпионов мира сборной Хорватии Златко Даличем (на фото), оказалось фейком.
Ранее на неофициальной странице сборной Хорватии в Facebbok появилось обращение наставника хорватской команды к фанатам, в котором он критикует политиков и говорит, что 28 млн долларов призовых, заработанных на ЧМ-2018, команда отдаст в благотворительный фонд.
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На самом деле автором письма оказался… журналист Игор Премужич.
«Вчера я написал текст из параллельной вселенной, в которой Златко Далич со всеми игроками и персоналом дистанцируется от политической элиты Хорватии. В этом воображаемом письме он делает то, что полагается истинному спортсмену и патриоту.
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Наконец, я подписал текст и четко указал, что он не был написан Златко Даличем. Эксперимент и вброс темы в массы показал интересные результаты. Я показал, что подавляющее большинство людей даже не читали этот текст", — сказал Игор Премужич.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболист сборной Хорватии не пожал руку Путину.
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