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Психотерапевт Михаил Матяш: «С депрессией помогают бороться «телесные» ощущения — упражнения, массаж»
Редко кому удается спокойно принять смерть близкого человека. Некоторым людям нужна помощь психотерапевта. Как доктор работает с таким пациентом? Что поможет самому врачу избежать профессионального выгорания? Почему люди плачут на свадьбах? На эти и другие вопросы наших читателей во время прямой линии «ФАКТОВ» ответил заведующий кафедрой общей и медицинской психологии Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца доктор медицинских наук профессор Михаил Матяш.
«Сообщая правду о страшном диагнозе, доктор должен вселить в пациента веру, что болезнь можно одолеть»
*— Здравствуйте, Михаил Николаевич! Беспокоит Юлия из Киева. У моей мамы рак матки. Страшный диагноз ей сообщил врач просто в коридоре. Почему медиков не учат, как правильно разговаривать с больными?
— Понимаю ваше негодование. Сегодня не принято скрывать от больного страшный диагноз, но не все врачи могут тактично и без вреда для психологического состояния пациента сообщить его. Студентов медицинских вузов нужно учить грамотному общению с тяжелобольными людьми и их родственниками. Над этим мы сейчас работаем на нашей кафедре. Больной человек после разговора с врачом должен почувствовать себя лучше, даже если неизлечимо болен. Сообщая правду, доктор дает надежду, вселяет веру. В силе психотерапии я убеждаюсь постоянно.
*— Меня зовут Максим. Я ваш коллега — хирург. Мне трудно общаться с больными. Мучительно ищу слова, чтобы подбодрить пациента, но это забирает у меня много энергии. Как быть?
— У хирургов огромные затраты психической энергии, особенно во время операции. Они делают людям больно ради того, чтобы вернуть им здоровье, спасти жизнь. А на разговор с пациентом сил и времени не остается. Надо научиться восполнять энергию.
Умение общаться рождается не на пустом месте. Важны жизненный опыт, профессионализм, а также личные качества. Что поможет избежать профессионального выгорания? Первое — работа в команде единомышленников. Второе — постоянное повышение квалификации. Врач обязан участвовать в конференциях, следить за научными публикациями, овладевать современными методиками. Третье — надо заводить и поддерживать профессиональные связи. Разговор с пациентом — тоже часть вашей работы. Важно не торопиться, отводить для нее время. Тогда результат лечения будет лучше.
Приведу пример с одним пациентом, который лечился в отделении гастроэнтерологии. Он был, как говорят в народе, «желчным» (кстати, типичная черта для тех, у кого не в порядке печень и желчный пузырь) — донимал врачей вопросами, жалобами, его все не устраивало. Доктор отчаялся и пригласил меня к этому человеку. Я общался с ним долго, спокойно объяснял, как и зачем принимать то или иное лекарство, как оно действует. Как ни странно, пациент стал чувствовать себя лучше, ему снизили дозы препаратов. Врачи в отделении удивлялись: почему? Я отвечал: «Вы не сдабривали назначения словами, которые должны донести до сознания пациента надежду на выздоровление».
*— Могу я поговорить с доктором? Александра из Бахмача Черниговской области. Недавно потеряла отца (мама умерла два года назад). Не могу ничего делать, ничто не радует, сильно похудела и все время плачу. Хочу, чтобы время пролетело быстрее: говорят, спустя полгода должно стать легче. Это так?
— У каждого человека свое время осознания и принятия горя. Одним людям становится легче спустя полгода, другим — через год. А некоторые, потерявшие близкого человека из-за тяжелой болезни, уже в первые дни после погребения ощущают облегчение: родственник отмучился, не будет больше страдать. Эта эмоция помогает смириться с потерей.
Судя по всему, у вас невротическая депрессия. Механизмы, которые запускают ее в организме, разные. Но во всех случаях характерны три четких признака. Во-первых, человек перестает получать удовольствие от любимых ранее вещей, его ничего не радует. Во-вторых, из-за снижения энергетического потенциала ощущаются вялость, слабость, упадок сил. Многие ищут часть своей вины в смерти близкого человека. В-третьих, нарушаются физиологические процессы: пропадает аппетит, донимает бессонница. Если не удается самостоятельно справиться с состоянием, обратитесь к психотерапевту или психологу. Но ни в коем случае без назначения врачей не начинайте принимать антидепрессанты, успокоительные. Их должен подбирать специалист.
Три признака невротической депрессии
- Ничто не радует и не доставляет удовольствия.
- Упадок сил, ощущение слабости, своей вины.
- Потеря аппетита, нарушение сна.
«Беседуя с человеком, врач обучает его руководить своими чувствами и мыслями»
*— «ФАКТЫ»? Светлана, 35 лет. У меня умерла мама, и с тех пор мне не хочется жить. Жжет в груди, по венам будто кипяток течет. Плохо сплю, за два месяца похудела на шесть килограммов, начали дрожать руки и ноги. Я застряла в своем горе, забросив мужа и сына (ему пять лет). Как пережить потерю?
— Думаю, вам нужна помощь психотерапевта. Американский психолог Элизабет Кюблер-Росс описала пять стадий горя: отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие. Человек, у которого умер родственник, ощущает сначала неприятие: этого не может быть. Затем его охватывают гнев, агрессия: за что такое наказание? Следующий этап — наваливается депрессия: не хочется жить. По статистике, суицидальное поведение формируется у здоровых людей в два-три раза чаще, чем у страдающих психическим расстройством. После депрессии наступает принятие ситуации — выход из состояния горя.
— Доктор будет уговаривать меня смириться со своим состоянием?
— Врач объяснит, что с вами происходит: с физиологией, эмоциями, мыслями, обучит специальным упражнениям, с помощью которых можно тренировать мозг. Если понадобится, применит особые техники психотерапии, включая гипноз и психоанализ.
Также вы вместе с врачом должны проработать свои ощущения. Ситуация потери гонит вас по узкому коридору. Чтобы вырваться из него, нужно постараться получить ощущения, вызывающие положительные эмоции. Хотя и говорится, что вначале было Слово, но именно ощущения — первичны. Полезна лечебная физкультура, которая вас не напрягает, — комфортные для выполнения упражнения (телесно-ориентированная терапия), занятия в бассейне, рефлексотерапия: различные виды массажа, физиотерапевтические процедуры. Очень эффективна китайская иглорефлексотерапия, а из современных методов — электролечение, магнито- и лазеротерапия. Если стимулировать рефлексогенные зоны, ответственные за состояние комфорта, то человек почувствует себя лучше.
Третий блок терапии — медикаментозное лечение.
— Я боюсь, что из-за лекарств я превращусь в овощ…
— Нет, если лекарства будет подбирать специалист в области психофармтерапии. Сегодня огромный спектр антидепрессантов. Одни придают энергию, а другие угнетают и успокаивают. Вам нужны те, которые нормализуют поведение. Они действуют не ярко, а мягко: поднимают настроение, не угнетая его.
Также нужно подобрать препараты, снимающие тревогу, — ведущий симптом угнетенного состояния. Более мягко воздействуют на психику атипичные нейролептики. При желании можете обратиться к сотрудникам нашей университетской кафедры общей и медицинской психологии. Предварительно перезвоните по телефону (044) 483−48−83.
*— Вас беспокоит Лариса. Три года назад мне сделали операцию под наркозом. С тех пор появилось навязчивое состояние — некий «внутренний» диалог. Разговор с внутренним голосом мешает жить. Поможет мне гипноз?
— Вы зря уповаете на гипноз как единственный способ избавления от проблем. Лечиться гипнозом обычно желают люди, которые не хотят сотрудничать с психотерапевтом. Но действие гипноза можно сравнить с золотой таблеткой: человек выпил — и она подействовала. А когда действие гипноза заканчивается (это ведь случится рано или поздно), проблема возвращается. Психотерапевт, беседуя с вами, должен все объяснять — долго, настойчиво, скрупулезно. Он не управляет сознанием, а подводит человека к осознанию проблемы и предлагает пути выхода из ситуации. Эта техника называется когнитивно-поведенческая терапия. Беседуя с пациентом, доктор обучает его руководить своими мыслями и поведением.
Появление внутреннего собеседника — стрессовая реакция. Она нередко возникает у тех, кто перенес операцию под наркозом. Из-за применения препаратов для обезболивания, которые комбинируют с нейролептиками, человек ощущает себя будто не в своей тарелке. Но это не психическое расстройство. С помощью препаратов и психотерапевтических воздействий с таким состоянием можно справиться.
Что поможет пережить потерю близкого человека
- Помощь психотерапевта.
- Лечебная физкультура.
- Занятия в бассейне.
- Рефлексотерапия.
- Медикаментозное лечение.
«Чтобы наладить контакт с внуками, иногда нужно вместе с ними подурачиться»
*— Прямая линия? Это Наталия, киевлянка. Хочу спросить вас, как реагировать на то, что ребенок балуется? Привожу девятилетнюю внучку с танцев домой, и она, не снимая обуви, начинает валяться по полу, хохотать, отказывается переодеваться.
— А вы не пробовали поваляться вместе с ней? Менторский тон и запреты: «Так делать нельзя!» у детей вызывают сопротивление и еще больше побуждают к баловству. Вам же нужно подружиться с внучкой и наладить с ней контакт. Авторитет только вырастет, если вы будете с ней прыгать, бегать, иногда дурачиться. Можно поиграть в современные игры, например, компьютерные.
— Меня еще беспокоит, что внучка часто делает мелкие пакости младшему брату. Например, он пошел в туалет, а она стоит под дверью и стучит. Что делать?
— Если в семье двое детей, то старший ребенок часто пытается привлечь к себе больше внимания взрослых. Это обычное дело — соревнование детей за любовь родителей, бабушек и дедушек. Старайтесь не замечать козней внучки, причем года два-три. Чем больше вы вовлекаетесь в детские взаимоотношения и фиксируете внимание на ситуации, тем больше внучка будет спекулировать на ваших чувствах. На инстинктивном уровне дети чувствуют слабые места и умело пользуются ими.
*— Звонит Ирина из Запорожской области. Готовимся к свадьбе единственной дочери. У мужа глаза постоянно влажные, хотя и говорит, что это слезы радости. Почему многие люди плачут в счастливые моменты жизни?
— Они переживают стресс. Он ведь бывает и положительный. А проявления такие же, как при отрицательном: повышается давление, возникает ком в горле, на глаза накатывают слезы. Казалось бы — радость: женится сын, выходит замуж дочь, родились внук или внучка, но нет сил сдержать эмоции.
Если не хочется, чтобы муж так эмоционально переживал подготовку к свадьбе, загрузите его работой. Организация свадебного торжества — дело хлопотное, затратное, требующее усилий всех родственников. Во время свадьбы, когда на глазах появляются слезы, можно выпить стакан воды, рассматривать картины и украшения зала.
Многие люди плачут, когда рождаются внуки. Бабушки и дедушки хорошо знают это чувство сладкой истомы, вызывающей счастливые слезы. Но в этом состоянии не стоит «задерживаться». Старшее поколение может оказать неоценимую помощь, ведь есть хороший опыт воспитания собственных детей.
*— Добрый день! Это Оксана из Збаража Тернопольской области. У меня родилась внучка. Сын с невесткой живут в Тернополе. Когда малышка первый раз заболела, у нее поднялась высокая температура, мне показалось, что родители были менее встревожены, чем я. Как им привить ответственность за здоровье ребенка?
— Вы сами оговорились: вам показалось. Ваш сын и невестка — не менее ответственные родители, чем были вы. Просто сейчас сын вырос, вы меньше загружены, поэтому возникают основания для формирования тревоги в вашей душе.
— Сын раздражается, что я часто звоню, делюсь своей тревогой…
— Это естественно, ведь он сам уже отец. Но вы напомните ему то, что когда-то уже говорили, объясняя свои переживания: «Вот сам станешь отцом, поймешь меня и будешь так же переживать за своего ребенка». Это поможет предупредить развитие конфликта.
Как правильно общаться с внуками
- Чрезмерно не опекайте и не поучайте, а дружите.
- Не говорите с ними менторским тоном.
- Играйте вместе с ними, интересуйтесь их жизнью.
* Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
влажность:
давление:
ветер:
“ — Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!! ”