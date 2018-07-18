Болельщики определили символическую сборную ЧМ-2018

Спорт

Более двух недель продолжалось голосование на сайте Международной футбольной ассоциации (ФИФА) по определению символической сборной по итогам ЧМ-2018. В опросе приняли участие более 129 тысяч футбольных болельщиков, которые выбрали 11 футболистов, наиболее ярко, по их мнению, проявивших себя на мундиале.

Среди них оказались: вратарь — Тибо Куртуа (Бельгия); защитники — Тьягу Силва (Бразилия), Рафаэль Варан (Франция), Марсело (Бразилия), Диего Годин (Уругвай); полузащитники — Лука Модрич (Хорватия), Кевин Де Брюйне (Бельгия), Филиппе Коутиньо (Бразилия); нападающие — Харри Кейн (Англия), Килиан Мбаппе (Франция), Криштиану Роналду (Португалия).

Отмечу, что лидером по количеству голосов оказался обладатель «Золотого мяча» ЧМ-2018 Лука Модрич (на фото слева) — хорвата в свою сборную «включили» 65 тысяч респондентов. Немного меньше голосов отдали бразильцу Филиппе Коутиньо (59 тысяч) и лучшему молодому игроку мундиаля французу Килиану Мбаппе (на фото справа) — 54 тысячи.

Добавлю, что до 2010 года ФИФА сама определяла символическую сборную чемпионатов мира, но начиная с мундиаля, который проходил в ЮАР, доверила эту миссию болельщикам.

Примечательно, что французское издание L'Equipe создало сборную главных разочарований мундиаля. Среди прочих в нее вошли три чемпиона мира 2014 года немцы Месут Эзил, Томас Мюллер и Сами Хедира, а также голкипер сборной Аргентины Вилли Кабальеро.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Золотой мяч» достался хорвату, «Золотая перчатка» — бельгийцу.