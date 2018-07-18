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В Луцке грузовик не пропустил маршрутку: есть пострадавшие
Утром 18 июля в Луцке на улице Европейской не смогли разминуться грузовик MAN и автобус «Богдан», перевозивший пассажиров по маршруту № 254. Об этом «ФАКТАМ» сообщили в пресс-службе Волынского областного главка Нацполиции Украины.
«Оказалось, что 36-летний водитель грузовика — житель Харьковской области — не предоставил преимущество в движении маршрутке. Из-за этого и произошло столкновение. В результате ДТП травмы разной степени тяжести получили пять пассажиров автобуса, которые были доставлены в больницу. Двоих из них после оказания помощи отпустили», — сказали в пресс-службе.
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По словам очевидцев столкновения, MAN, груженный металлопластиковыми окнами, выезжая с второстепенной дороги, пытался повернуть налево перед маршруткой. Но не успел. Удар был такой силы, что у «Богдана» вылетело лобовое стекло, а стоявшие в салоне автобуса пассажиры попадали. Следом за маршруткой двигался троллейбус, водитель которого вовремя среагировал и остановился.
Трое пострадавших, как сообщает местное издание «ВолиньPost», сейчас находятся в отделении нейрохирургии. Угрозы их жизни нет.
По факту случившегося, добавили в полиции Волыни, начато уголовное производство по статье УК «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами». В рамках расследования будут установлены все обстоятельства происшествия.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смертельном ДТП в Полтаве.
Фото издания «Волынская правда»
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